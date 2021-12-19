Döviz bozdurup Türk lirasıyla eğlenen Arap turistlere tepki yağdı

Türk Lirası'ndaki değer kaybı Arap turistlerin alay konusu oldu. Türkiye'de dövizleri bozdurup tomar tomar Türk lirası alan Arap turistler o anları sosyal medya hesaplarında yayınladı. Çok sayıda vatandaş, "Resmen dalga geçiyorlar", "Ülkemizde mülteci biziz", "Kendi ülkemizde, bunların yaşadığı hayatı izliyoruz" şeklinde tepkiler gösterdi.

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Türkiye'de bulunan Y.A. isimli Arap turist, Türk lirasının tarihi değer kayıpları yaşadığı günlerde döviz bürosuna giderek döviz bozdurduğu görüntüleri TikTok hesabından yayınladı. Arapça müzik eşliğinde tomar tomar Türk lirası sayma görüntüleri tepki çekti.

TikTok'ta Arap turistin paylaşımına çok sayıda tepki mesajı geldi.

Vatandaşın gösterdiği tepkilerden bazıları şu şekilde:

*Resmen dalga geçiyorlar.

*Benim çok zoruma gitti vicdanı olan vicdani kabul etmez…

*Ülkemizde mülteci biziz bence.

*Kimse bu adamlara kızmasın. Onların suçu değil.

*Bu video çok zoruma gitti arkadaşlar…

*Şimdi olduk mu biz mülteci…

*1 ay çalışıp 1 yıl tatil yapıyorlar.

*Niye bozdurdunuz, 1-2 gün sabretseydiniz daha çok para alırdınız.

*Ülkemiz bu duruma da düştü.

*Kendi ülkemizde, bunların yaşadığı hayatı izliyoruz…nokta.

*Dolarları bozdurmuşlar TL almışlar bize destek oluyorlar.