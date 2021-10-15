DSİ su hattı bomba gibi patladı, cadde ortasında dev çukur oluştu, iki kişi ölümden döndü

Muğla’nın Bodrum ilçesinde DSİ tarafından yapılan içme suyu isale hattı bomba gibi patladı. Caddenin ortasında açılan dev çukura düşen otomobildeki iki genç turizmci ölümden döndü.

Yaşar ANTER

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Ortakent Mahallesi Müsgebi Caddesi'nde, yaklaşık 10 yıl önce DSİ tarafından yapılan içme suyu isale hattı ana şebekesi caddenin tam ortasında bomba gibi patladı.

İKİ GENÇ ÖLÜMDEN DÖNDÜ

Yaklaşık 4 metre çapında 3 metre derinliğinde açılan çukura seyir halinde kullandıkları otomobil ile düşen sürücü Hüseyin Can (34) ile yanındaki arkadaşı B.M. ölümden döndü.

Otomobilden vatandaşların yardımı ile çıkarılan Hüseyin Can ve arkadaşı olayın şokunu uzun süre atlatamadı, caddeye akan sular işyeri ve evlerin içine doldu.

CADDE TRAFİĞE KAPATILDI

Müsgebi Caddesi tamamen trafiğe kapatıldı. Trafik polisleri ve zabıta olay yerinde önlem aldı. Çukura düşen ve yarısına kadar suya gömülen otomobil iş makinası ile çıkarılabildi. Otomobili çukurun içerisinde görenler şok oldu.

BU İNSANLAR YAŞIYORYARSA ŞANS ESERİ

Olayın tanıklarından evli ve iki çocuk annesi 45 yaşındaki Zeynep Çelikel “Büyük bir gürültü duyduk ardından cadde göle dönüştü, bir otomobil çukura düştüğünü görünce bağırıp yardım istedik, otomobildeki iki genç çıkarıldı. Bu mahallede en az 7-8 kez buna benzer patlama meydana geldi, bu insanlar büyük şans eseri yaşıyorlar” diye konuştu.

Muğla Büyükşehir Belediyesi Su İşleri İdaresi Müdürlüğü bakım ve onarım çalışmalarına başladı, bölgeye verilen su kesildi. Polis otomobilin kullanılamaz hale geldiği kaza ile ilgili inceleme başlattı.