DSİ’den çiftçilere ceza gibi karar

Devlet Su İşleri Müdürlüğüne bağlı DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından Elazığ merkezde bulunan 6 köye ‘yüksek elektrik tüketimi’ gerekçe gösterilerek 2022 yılında sulama suyu verilmeyeceğine dair köy muhtarlarına tebligat gönderildi. Tebligat gönderilen köylerden Koruk Köyü Muhtarı Yetkin Arpa, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada, “Gübre, mazot fiyat artışlarında tavan yaptı bir de DSİ tarafından köylerimize su verilmeyeceği kararı alındı çiftçiler olarak iyice bittik” dedi.

Evren DEMİRDAŞ

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Devlet Su İşleri tarafından Elazığ merkezdeki Fatmalı köyü, Muratçık köyü, Dallıca köyü, Koruk köyü Pirinççi köyü ve Dambüyük köyündeki tarım arazilerine ‘yüksek elektrik tüketimi' gerekçe gösterilerek 2022 yılında sula suyu verilmesinin mümkün olmayacağına dair tabligatlar gönderildi.

DSİ, muhtarlıklara göndermiş olduğu tebligatta 2021 yılı sulama sezonunda 14 milyon 400 bin TL elektrik bedeli DSİ tarafından ödendiğini kaydetti. Tarım alanlarına sulama suyunun verilmemesine köylüler tepki gösterdi.

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise skandal kararla ilgili Tarım ve Orman Bakanı’na sorunun çözümüne ilişkin mektup yazacağını ve kendisinden randevu isteyeceğini söyledi.

“YÜKSEK ELEKTRİK TÜKETİMİ GEREKÇE GÖSTERİLDİ”

DSİ 9. Bölge Müdürlüğü tarafından köy muhtarlarına gönderilen tebligatta şu ifadelere yer verildi:

*Söz konusu 3 yıllık işletme çalışması 2021 yılı sulama sezonunun sonunda tamamlanmıştır. İşletmede ki Kuzova Sulama Sulaması 1. Kısım 4.783 ha olup, 125 m terfi yüksekliğine sahip olduğundan yüksek elektrik tüketimine neden olmaktadır.

*2021 yılı sulama sezonunda 14 milyon 400 bin TL elektrik bedeli DSİ tarafından ödenmiştir. 2022 yılında söz konusu alanlara sulama suyu verilmesi mümkün olmayacaktır.

*Çünkü pompajlı sulamada ki yüksek elektrik maliyetlerinden dolayı işletmenin yerelde kurulacak bir sulama birliği veya kooperatif tarafından yapılması zor görülmektedir.

“TEK ÇAREMİZ ALDIĞIMIZ TRAKTÖRLERİ SATACAĞIZ”

Köy arazilerine su verilmeyerek çiftçilerin cezalandırıldığını belirten Koruk köyü muhtarı Yetkin Arpa en küçük üreticinin kendisi olduğunu ve 200 bin TL'lik sulama borusu olduğunu söyledi. Muhtar Arpa, şunları söyledi;

*Ne yapacağımı şaşırdım. 2022 yılında DSİ köyümüze su vermeyecek şimdi ben bu boruları ne yapacağım. Köylüler hep borç içerisinde. Gübre, mazot fiyat artışlarında tavan yaptı bir de DSİ tarafından köylerimize su verilmeyeceği kararı alındı çiftçiler olarak iyice bittik.

*Tek çaremiz aldığımız traktörleri satacağız yapacak bir şeyimiz yok. Bu karar elimize ulaştıktan sonra milletvekili konuyla ilgili yetkililerle görüşmüş diyenler oldu ama sonrasında araştırdım ki öyle bir şey yok, DSİ müdürüyle de görüşemedik.

*DSİ bölge müdürü geçen yılda su verilmeyeceğini söylüyordu. Şuan zaten köyler çok perişan durumda eğer bu sular verilmezse tamamen biter.

“BU KARARLA ÇİFTÇİLERİ CEZALANDIRIYORLAR”

Köylerde 500 dönüm ile bin dönüm arasında ekim yapan insanların olduğunu belirten Arpa, “Şuanda bizim bölge şeker fabrikasının yüzde 50 kapasitesini karşılayan bir bölge. Eğer bu bölgeye su verilmezse köylüler mağdur olacak traktörlerini ve borularını satacak. Yani köyler iyice geriye doğru gidecek. Zaten ekinde ve rekolte de yüzde 70 kayıp var bir pancar ekiyorduk su verilmemesinden dolayı oda elimizden gitti. Koruk köyünün 19 bin arazimiz var ama bu yıl sulama yapamayacağız. Bu kararla çiftçileri cezalandırdıklarını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

DSİ’NİN KARARINA CHP’DEN TEPKİ

DSİ’nin köylerdeki tarımsal alanlara sulama suyu verilmemesine tepki gösteren CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol ise, tepkisini şu sözlerle dile getirdi:

*Elazığ’ın verimli ovalarının 20 yıldır su ile buluşmanısı beklerken, mevcut sulama alanlarının artan elektrik maliyetleri nedeniyle kaderine terk edilmesi asla kabul edilemez. AKP’nin tarıma, çiftçiye ve üretime yönelik akıl almaz politikaları sonucu Elazığ’da binlerce çiftçimiz toprağını terk etmek zorunda kalmıştır.

*Her yıl Kuzova ve Uluova Sulama Projelerinin yatırım programına alınıp binlerce hektar verimli tarım alanının su ile buluşturulmasını beklerken ”yüksek elektrik tüketimi” nedeniyle DSİ’nin, 2022 yılında sulama pompalarına elektrik verilmeyeceğine yönelik köy muhtarlıklarımıza yaptığı tebligat kabul edilemez.

*Bu konunun takipçisi olacağız, Tarım ve Orman Bakanı’na sorunun çözümüne ilişkin mektup yazacağım ve kendisinden randevu isteyeceğim.

İlginizi Çekebilir Enerji Bakanı: 'Çiftçi artık kendi elektriğini üretebilecek'

İlginizi Çekebilir Aydın Büyükşehir Belediyesi çiftçiden aldığı ürünü vatandaşa ücretsiz dağıttı