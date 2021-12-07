Düğünde skandal! Damada pompalı tüfek taktılar

Her yıl onlarca kişi düğünlerde havaya ateş açan magandalar yüzünden ölürken, İstanbul'da akılalmaz bir olay yaşandı. Beylikdüzü'nde bir düğünde damada takı töreni sırasında pompalı tüfek takıldı. Gelinin ise suratının asıldığı görüldü.

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Olay, Pazar günü Beylikdüzü Gürpınar'da bulunan bir düğün salonunda meydana geldi. İddiaya göre Muş ve Erzurumlu iki ailenin çocukları dünyaevine girdikleri mutlu günde büyük şok yaşadı.

GELİN KIZDI, SURATI ASILDI

Takı merasimi başladığı sırada damadın arkadaşlarından biri kırmızı kurdele ile bağladığı silahı damadın boynundan geçirdi. Merasim sunumunu yapan kişi ise, “Şeytan doldurmasın, şöyle güzel bir alkış alabilir miyiz?” demesiyle salonda büyük alkış koptu.

Damat ve arkadaşları ise hatıra pozu çekilmekten geri kalmadı. Bu sırada gelinin suratının asıldığı görüldü. Düğün daha sonra halay çekilerek sorunsuz bir şekilde dağıldı.