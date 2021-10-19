Düğünü kana bulamışlardı: 4 tutuklama

İzmir'in Bornova ilçesinde düğün salonunda akrabaların arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

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Alican Ö. ile Nursena C. çiftinin düğününe damat tarafının husumetli olan akrabaları arasında çıkan bıçaklı kavga gölge düşürdü. 1 yıl önce köylerinde bulunan bir tarlaya çekilen duvardan dolayı aralarında husumet oluşan iki aile, düğünün sonlarına doğru tartıştı.

Servet Daşdan (35), Uğur D., Nusret D. ve Cevat D. ile Yavuz Ö., Kenan Ö., Alican Ö., Evren Ö., Fuat Y. ve Hasan Ali Y.'nin (30) karıştığı tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Davetlilerin korku ve panik içerisinde kaçmaya çalıştığı kavga sırasında Servet Daşdan göğsünden, Uğur D., Nusret D., Yavuz Ö., Cevat D. ve damat Alican Ö. ise vücutlarının çeşitli yerlerinden aldıkları bıçak darbeleriyle yaralandı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine düğün salonuna çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri düğün salonunda güvenliği sağlarken, sağlık ekipleri de yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Durumu ağır olan Servet Daşdan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılırken, diğer 5 yaralı çevre hastanelere sevk edildi.

Servet Daşdan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Savcının incelemesinin ardından Daşdan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Olayın ardından H.A.Y.’yi gözaltına alan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, düğün salonundaki kamera kayıtlarını inceledi. Ekipler, incelemenin sonucunda kavgaya karıştığı belirlenen F.Y., K.Ö. ve F.Y.’yi de gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)