Dünya Barış Günü yürüyüşüne polis engeli

Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 Eylül Dünya Barış Günü nedeniyle yürüyüş yapmak isteyen grup polisin engellemesiyle karşılaştı. Yürüyüşüne izin verilmeyen grup daha sonra basın açıklaması yaparak alandan ayrıldı.

Yaşar ANTER

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Muğla’nın Bodrum ilçesinde 1 Eylül dünya Barış Günü etkinliğini kapsamında Bodrum Neyzen Tevfik Caddesi'ndeki Tepecim Camii'nden Belediye Meydanı'na kadar olan güzergahta yürüyüş yapmak için toplanan ve aralarında CHP İlçe Başkanı Halil Karahan, Sol Parti İlçe Başkanı Oben Konyalıoğlu, EMEP İlçe Başkanı Uğurcan Çakar, HDP İlçe Başkanı Zühal Macit ile HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay'ın da bulunduğu yaklaşık 100 kişi ellerinde ‘Barış İçin Yürüyoruz’ pankartı ile bir araya geldi. Yoğun güvenlik önleminin alındığı yürüyüşe polis izin vermedi.

YÜRÜYÜŞ YAPAMAYINCA BASIN AÇIKLAMASI YAPTILAR

Polis engeliyle karşılaşan grup ellerinde ‘Doğayı barış yaşatır, çocukları barış yaşatır’, ‘Halk barışı istiyor savaşı kim istiyor?’ yazılı dövizler taşıyarak, sık sık ‘Savaşa karşı barış hemen şimdi’, ‘İnadına özgürlük inadına barış’ ve ‘Yaşasın halkların kardeşliği’ sloganları attı.

“SAVAŞ POLİTİKALARI DEVAM ETTİĞİ SÜRECE HİÇBİRİMİZİN GELECEĞİ GÜVENCE ALTINDA DEĞİLDİR”

Grup adına basın açıklamasını Sol Parti Bodrum İlçe Başkanı Oben Konyalıoğlu okudu. Konyalıoğlu yaptığı açıklamada “Yüzyıllardır insanların yaşamlarını kabusa çeviren savaşlar ve çatışmalar, son 82 yılda da ara vermeden devam etti. Bugün de dünyada, hiç olmadığı kadar savaş, çatışma ve kriz yaşanıyor. Kapitalizm, Ortadoğu’da, Afrika’da kendi krizini aşmak için rant ve savaş politikalarını körüklüyor. Doğa tahribatının dünyanın geleceğini tehdit eder düzeye ulaşması, açlığa, susuzluğa, sefalete sürüklenen milyonlar, göç yollarında yitip giden yüz binler, mülteciler, her geçen gün derinleşen gelir adaletsizliği, emperyalistlerin umurunda değil! Çatışmaların bedelini, savaşları çıkaranlar değil yoksullar, ezilenler, emekçiler ödüyor. Savaş, çatışma ve gerilim politikaları devam ettiği sürece, kadınların, çocukların, emekçilerin, gençlerin, hiçbir hakkı güvence altında değildir. Savaş politikaları devam ettiği sürece, zarar gören haklarımızdır, umutlarımızdır, doğamızdır, tüm bir ülkedir, tüm bir dünyadır ve çocuklarımızın geleceğidir” diye konuştu.

“BARIŞ İÇERİSİNDE DEMOKRATİK, SÖMÜRÜSÜZ BİR DÜNYA HAYAL DEĞİL”

Konyalıoğlu açıklamasını “Tüm halkların eşit, özgür, insanca yaşayacağı bir dünyayı kendi ellerimizle kurmanın yolunu açmak için, bu gidişten rahatsız olan, yarına dair kaygıları bulunan herkesi omuz omuza ortak mücadeleye çağırıyoruz. Barış içinde, demokratik, sömürüsüz bir dünya hayal değil! İşçiler, emekçiler, kadınlar, dünyanın tüm sömürülenleri ve ezilen halkları, savaşa karşı barışı kazanmak için seslerini, güçlerini, eylemlerini birleştirmelidirler! Çünkü barış her şeyden önce bir yaşam hakkıdır. Yaşamdan, özgürlükten ve adaletten yana olan tüm insanları barış umudunu yükseltmeye çağırıyoruz! Bir arada, özgürce yaşayacağımız bir ülke ve dünyayı kendi ellerimizle kurana kadar mücadele etmeye çağırıyoruz” sözleri ile tamamladı.

Basın açıklamasının ardından grup sessizce dağıldı.