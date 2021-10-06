Dünyanın en büyük yolcu uçağı İstanbul’a acil iniş yaptı

Emirates Havayolları'nın Londra-Dubai seferini yapan EK-2 sefer sayılı Airbus A380 tipi uçağı yolculardan birinin kalp krizi geçirmesi üzerine İstanbul Havalimanı'na acil iniş yaptı.

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Akşam saatlerinde Türk hava sahasına girdikten sonra Karadeniz üzerinde seyreden dünyanın en büyük yolcu uçağı A380’de bulunan 66 yaşındaki kadın bir yolcu kalp rahatsızlığı yaşadı.

İlk müdahalesi kabin ekibi tarafından yapılan yolcunun durumu ciddiyetini koruması üzerine uçağın pilotları İstanbul Havalimanı hava trafik kontrol kulesi ile irtibata geçerek acil iniş izni istedi.

HASTAYA MÜDAHALE EDİLDİ

Rotasını İstanbul Havalimanı’na çeviren uçak, 20.30 sıralarında İstanbul Havalimanı’na iniş yaptı. Uçak altında hazır bekleyen sağlık ekipleri, hemen hastaya müdahalede bulundu. Sağlık ekiplerinin yolcuya müdahalesi halen uçak içinde devam ediyor.

A380 İLE İSTANBUL’A TARİFELİ SEFERLER BAŞLADI

Taylandlı şirket Thai Havayolları’nın Bangkok-Frankfurt seferini yapan A380 tipi uçağı ise yolculardan birinin rahatsızlanması üzerine geçen yıl İstanbul Havalimanı’na iniş yapmışlardı. Emirates Havayolları ise geçen hafta A380 ile sefer yaptığı şehirlere İstanbul’u da eklemişti. DHA