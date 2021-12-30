Durak dışı inmek istedi, hem dövüldü hem soyuldu

Şişli’de trafik nedeniyle otobüsten durak dışı inmek isteyen 30 yaşındaki genç, tartıştığı İETT şoförü tarafından darp edildi. Gencin üstünden düşen cep telefonu ise başka bir yolcu tarafından çalındı. Darp ve hırsızlık anları kameralara yansıdı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay Şişli Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 30 yaşındaki Cafer Öztürk, akşam saatlerinde 65A Seyrantepe-Kağıthane Garajı seferini yapan 34 TP 5566 plakalı İETT otobüsüne bindi.

DURAK DIŞI İNMEK İSTEDİ

Otobüs Fabrikalar Durağı’na yaklaşmakta olduğu esnada trafik nedeniyle uzun süre bekledi. O esnada otobüste yolcu olarak bulunan Öztürk, durak dışı inmek için şoföre kapıyı açmasını söyledi. Şoförün durak dışı kapıyı açamayacağını söylemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

TELEFONU ÇALINDI

Dışarıya taşan kavgada yere düşen genç, şoför tarafından darp edildi. Vatandaşların da dehşeti yaşadığı olayda, darp edilen gencin cep telefonu da yere düştü. Telefon o esnada otobüsteki yolculardan biri tarafından çalındı. Yaşananlar ise kameralara saniye saniye yansıdı.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından yolcular ve şoför otobüse binerek yoluna devam ederken, genç ise hastaneye giderek darp raporu aldı. Ardından emniyete giden genç, otobüs şoförü ve telefonunu çalan şahıs hakkında şikayetçi oldu. Polis olayla ilgili çalışma başlattı. İHA

İlginizi Çekebilir Tunuslu kadın, otel odasında eli ve ağzı bantlanıp, boğularak öldürüldü