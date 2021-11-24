‘Düşmanlık’ rafa kalktı, BAE ile yeni dönem

Türkiye, bugün yıllardır ilişkilerin ‘düşmanlık boyutunda’ olduğu Birleşik Arap Emirlikleri’nin liderini ağırlıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Muhammed El Nahyan, 9 yıl sonra yüz yüze gelecek.

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Türkiye, Ortadoğu ve Arap dünyasında ilişkilerinin en sorunlu olduğu ülkelerden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile bugün yeni bir döneme adım atıyor. İki ülke arasındaki ilişkiler Arap Baharı sürecinde kırılmaya başlamıştı. Özellikle Suriye'deki görüş ayrılıklarının karşı karşıya getirdiği iki ülke, Akdeniz, Libya ve Katar gibi konularda farklı cephelerde yer aldı. BAE'nin 15 Temmuz darbe girişimine dahil olmakla da suçlanması gerilime tuz biber ekti.

TELEFONLA GÖRÜŞTÜ

İki ülke arasındaki normalleşme çabalarının ilk adımı ağustosta Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun BAE'li mevkidaşı Abdullah bin Zayid el Nahyan ile telefonda görüşmesi ile gelmişti. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BAE Ulusal Güvenlik Danışmanı Şeyh Tahnoun bin Zayed el Nahyan'ı kabul etmesi geldi. Bu ziyaret sonrası Erdoğan, BAE'nin fiili lideri olan Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nahyan ile telefon görüşmesi yapmıştı.

BAKAN DA TEMASTA

Bugün ise Prens Nahyan'ın Ankara'yı ziyaret edeceği açıklandı. Ziyaret sırasında Erdoğan ile Nahyan 2012'den beri ilk kez yüzyüze görüşecek. Görüşmelerde “ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla gözden geçirileceği” açıklandı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş da bu görüşme öncesi dün BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tuk El Marri ile görüştü.