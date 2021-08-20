E-Fırtına obüsü ilk kez görücüye çıktı

MKEK tarafından geliştirilen ve ilk kez görücüye çıkan E-Fırtına obüsü 15'inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'nda sergilendi.

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 15’inci Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nın (IDEF’21) son gününde savunma sanayi ürünlerinin sergilendiği stantları dolaştı. Bakan Akar'a, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve Bakan Yardımcısı Muhsin Dere de eşlik etti.

Bakan Akar, fuar alanında savunma sanayinin yerli ve millî olarak geliştirip ürettiği araç, gereç, silah ve mühimmat gibi teknoloji ürünlerini yakından inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank MKEK AŞ tarafından geliştirilen ve ilk kez görücüye çıkan E-Fırtına obüsünün önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.