Edirne’de selde mahsur kalanlar tahliye ediliyor

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde sel felaketi nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar tahliye ediliyor.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini artırarak devam ediyor. Şiddetli yağış nedeniyle ilçe merkezinde bulunan Kırkkavak Deresi yatağından taştı. Dere kenarında bulunan çok sayıda ev su altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından tahliye ediliyor.

Uzunköprü İlçe Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan, sağanak yağmur ve sel sularının hayatı olumsuz etkilediği bölgelerde yürütülen çalışmaları bizzat koordine etti. Trafiğin olumsuz yönde etkilenmeyip kazaların önüne geçmek için iş makinaları ile yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Kaymakam Erdoğan, Mescit Mahallesi’nde evlerini su basan vatandaşların KYK yurdunda misafir edilmesi yönünde talimat verdi. Zaman zaman tahliyeler iş makinalarıyla da gerçekleştirilirken vatandaşlar, KYK öğrenci yurdunda misafir ediliyor.

“EKİPLERİMİZLE GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Geceden beri devam eden sağanak yağış ile ilgili olarak açıklamada bulunan Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan, “Olağanüstü bir yağışla karşı karşıyayız. Şuanda tüm ekiplerimiz teyakkuz halinde. Biz de ekiplerimizle birlikte Kırkavak Deresi yanında bulunan terfi merkezimizdeyiz. Buraya gelene kadar tüm bölgelerimizde çalışmalarımızı ve gözlemlerimizi yaptık. Yağıştan dolayı zarar gören vatandaşlarımız ile bir araya geldik. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden edindiğimiz bilgilere göre geceden bu yana metrekareye 43 kilogram yağış düştü. 50 kilogram afet sınırı olduğu için ne kadar ciddi bir yağışla karşı karşıya olduğumuzu ifade etmek için bu açıklamayı yapıyorum. Bizler ekiplerimiz ile birlikte görevimizin başındayız. Vatandaşlarımız gördüğü olumsuzlukları WhatsApp ihbar hattımız ve Belediyemizin iletişim hattından bizlere iletebilirler” dedi.

AFAD’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Edirne’nin Uzunköprü ilçesinde yaşanan sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yayımladı. Yağış sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi’ne 11 ihbarın ulaştığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede Edirne İl AFAD, 112, emniyet ve itfaiye ekiplerinin çalışmaları devam etmektedir. 1 araçta mahsur kalma ve 10 evde su baskını ihbarı üzerine bölgeye ulaşan ekiplerimiz tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, vatandaşlarımız güvenli bölgeye alınmıştır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiler doğrultusunda, gece saatleri itibari ile bölgede yağışların etkili olarak devam edeceği bilgisi alınmıştır. Artması muhtemel sel ve su baskınlarına karşı Atatürk Mahallesindeki bir sitede bulunan 48 hane güvenli bölgede yer alan misafirhanelere yerleştirilmiştir. Yağışlardan etkilenen bölgedeki tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz. Gelişmeler takip edilmektedir.” (İHA)

İlginizi Çekebilir Yılbaşı gecesi için yağmur uyarısı! Hava durumu tahminleri