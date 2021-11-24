Ege Bölgesi baroları değişim istedi

Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) 4-5 Aralık tarihinde yapılacak olan Genel Kurulu'nda yeni dönem yöneticilerini belirleyecek. Ege Bölgesi baroları ve delegeleri ortak bir açıklama yaparak, demokrasi, hukuk devleti ve laikliğin sürekli bir saldırı altında kalmasına sessiz kalan mevcut TBB yönetimine karşı tavır aldıklarını duyurdu.

Latif SANSÜR

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Aydın, Afyonkarahisar, Denizli, İzmir, Muğla, Manisa ve Uşak barolarının başkan ve genel kurul delegeleri yaptıkları ortak açıklamada meslekleri ve ülkenin derinleşen sorunlarına dikkat çekti.

“LAİKLİĞİN SÜREKLİ SALDIRI ALTINDA KALMASINA TBB SESSİZLİĞİ YEĞLEMİŞTİR”

Geçtiğimiz dönemde, avukatlık mesleğine yönelen en ciddi saldırının, avukatların çoklu baro ismiyle bölünerek etkisizleştirilmesi çalışmaları olduğu hatırlatılan açıklamada, “Ne yazık ki Birlik Başkanı ve onun temsil ettiği yönetim anlayışının bu anlayışa karşı durmadığı; birlik başkanının bölünmenin engellenmesi çalışmalarına katılanları ise dışlayan ve hatta suçlayan bir tutum içinde olduğunu üzülerek gördük ve yaşadık. Bu süreçte mesleğimiz sürekli kan kaybederken, sorunların çözümü noktasında gelişme kaydedilememiş; demokrasi, hukuk devleti ve laiklik sürekli bir saldırı altında kalmış; Türkiye Barolar Birliği ise sessizliği yeğlemistir” denildi.

SAĞKAN'I DESTEKLEYECEKLER

Türkiye Barolar Birliği’nin istenen, olması gereken ve özlenen ‘birlik’ yapısına kavuşması için mutlak bir değişimin gerekliliğine inandıklarını belirten baro başkanları ve delegeler, “Biz Ege Bölgesi barolarına kayıtlı başkan ve delegeler değişime güç ve katkı sağlayacağına inandığımız Türkiye Barolar Birliği başkan adaylarından Sayın Av. Erinç Sağkan’ı destekleme konusunda karar birliğine vardığımızı meslektaşlarımızın ve duyarlı kamuoyunun bilgisine sunarız” açıklamasını yaptı.