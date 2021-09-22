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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Ege Denizi'nde bugün ve yarın fırtınanın etkili olması beklenirken, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşlar uyarıldı.

Yayınlanma: 14:45 - 22 Eylül 2021 Güncellenme:
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Ege Denizi’nde fırtına bekleniyor

Meteoroloji'den yapılan açıklama şöyle:

“Kuzey Ege'de rüzgarın; bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan etkisini artırarak 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, 23 Eylül Perşembe sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

Güney Ege'de rüzgarın; 23 Eylül Perşembe öğle saatlerinden sonra etkisini artırarak kuzey ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir.” İHA

 

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