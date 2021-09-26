Ege Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alacak

Ege Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan ilana göre, Ege Üniversitesi kadrolarına öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Ege Üniversitesi birimlerine, 10.07.2018 tarih ve 30474 Resmî Gazete'de yayımlanan Genel Kadro ve Usulü Hakkında 2 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 2547 sayılı Kanunun ilgili maddeleri ve 09 Kasım 2018 tarih ve 30590 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik”in ilgili hükümleri uyarınca “öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi” alınacaktır.

İLAN TAKVİMİ:



İlk Başvuru Tarihi : 24.09.2021

Son Başvuru Tarihi : 08.10.2021

Ön Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 13.10.2021

Giriş Sınav Tarihi : 18.10.2021

Nihai Değerlendirme Sonucu İlan Tarihi : 01.11.2021

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