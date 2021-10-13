Ege’de ardı ardına deprem! AFAD ve Kandilli verilerine göre son depremler

Yunanistan'da, Muğla'nın Marmaris ilçesi ve çevresinde de hissedilen 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Ege denizinde onlarca deprem meydana geldi. En büyüğü 4.2 olan depremler vatandaşlarda korku ve endişe yarattı. Son depremler hakkındaki tüm bilgiler Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılmaya devam ediyor.

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Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de irili ufaklı depremler her gün yaşanıyor. Son olarak özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde çok sayıda ufak depremler meydana geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi…

SON DEPREMLER NEREDE MEYDANA GELDİ?

Ülkemizde ve komşularımızda meydana gelen son depremler listesi aşağıda yer alıyor.

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AFAD SON DEPREMLER

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere yukarıdaki linkten ulaşabilirsiniz.