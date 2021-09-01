Ege’de Göçmen hareketliliği… 490 düzensiz göçmeni kurtarıldı
Türk Sahil Güvenlik Ekipleri son üç günde Yunanistan'ın Türkiye kıyılarına yakın adalarına geçmeye çalışan veya Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk Karasularına itilen 490 düzensiz göçmeni kurtardı.
Ege Denizi’nde görevli Sahil Güvenlik ekipleri Aydın'ın Kuşadası, İzmir'in Çeşme, Dikili, Seferihisar ile Çanakkale'nin Kumkale ilçesi açıklarında yaşanan göçmen geçişleri nedeniyle hareketli saatler geçirdi. Avrupa ülkelerine gitme hayaliyle Yunanistan adalarına ulaşmaya çalışırken Yunan Sahil Güvenlik unsurlarına yakalanıp Türk Karasularına itilen göçmenleri denizden topladı. Kaçma girişiminde bulunan göçmenleri yakaladı.
GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER
Denizden toplanan büyük çoğunluğu Suriye, Afganistan ve Afrika kökenli 490 göçmen karaya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemler yapılmak üzere bulundukları illerin Göç İdaresi Başkanlıklarına teslim edildi.