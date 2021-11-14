Ege’de göçmenlerin bulunduğu tekneden denize atlayan oğlunu arıyor

İstanbul’da yaşayan şair ve söz yazarı Songül Altınkaynak geçtiğimiz ay Bodrum yakınlarından göçmenlerle birlikte İtalya’ya gitmek üzere yelkenli tekne ile yola çıkan ve Ege Denizi’ne atlayarak kaybolan oğlunu gözyaşları içerisinde arıyor.

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İstanbul'da yaşayan şair ve söz yazarı 60 yaşındaki üç çocuk annesi Songül Altınkaynak iki üniversite mezunu evli ve bir çocuk babası oğlu 38 yaşındaki Gökhan Altınkaynak'ın Bodrum açıklarında Ege Denizi'nde suya atlayarak kayboluşunu anlattı.

SÖZCÜ'DEKİ HABERİ GÖRÜNCE HEYECANLANDIM

Sözcü'de yayınlanan ve Bodrum'un Turgutreis Mahallesi ile Keçi Adası (Psemiros) arasında geçtiğimiz ay Yunanistan sahil güvenlik ve Frontex botları tarafından elbiseleri ile yarı baygın vaziyette bulunarak kurtarılıp İstanköy (Kos) Adası'na götürülen ancak üzerinden kimlik çıkmadığı için adı açıklanmayan kişinin haberini gördüğünü belirten anne Altınkaynak yaşadıklarını SÖZCÜ muhabirine anlattı.

Altınkaynak “Sözcü gazetesinde Ege Denizi'nde yarı baygın vaziyette bir adamın kurtarıldığını okuyunca çok heyecanlandım. Oğlum olabileceğini düşündüm. Oğlum Fethiye ve Bodrum bölgesindeydi, ticaret işi yapıyordu. Sonra bir gün 18 metre uzunluğundaki yelkenli tekne ile İtalya'ya gideceğini söyledi. Şok oldum. Çünkü yargılandığı bir davada mahkeme yurt dışına çıkış yasağı koydu. Göçmenlerle gideceğini söyleyince, sakın yapma yasalara karşı gelme cezan çok ağır olur, dedim. Beni dinlemedi, göçmen teknesine bindi denize açıldığında beni aradı” diye konuştu.

‘ÇOK İYİ YÜZME BİLİYORUM BİRŞEY OLMAZ’ DEDİ DENİZE ATLADI

Oğlu ile son olarak yaptığı telefon görüşmesinde Bodrum açıklarında yelkenli tekne ve göçmenlerle İtalya'ya gittiğini belirten ve oğlunun göçmenlerin teknesindeki son fotoğrafını paylaşan anne Altınkaynak

“Oğlum çok iyi yüzme bildiğini söyledi ve ‘bana bir şey olmaz ben atlarım her yerden karaya çıkarım’ dedi. Son fotoğrafını gönderdi. Ardından 11-12 Ekim tarihlerinde telefon iletişimimiz kesildi. Teknede bulunanlardan denize atladığını öğrendim. Sanıyorum o sırada Yunanistan sahil güvenliğinin geldiğini görünce korkup atlamış.

O arada SÖZCÜ'deki haberi görünce hemen İstanköy Adası ve Dışişleri Bakanlığı'mız ile temasa geçtim, durumu anlattım. Üzerinde kimliğinin bulunmadığını ve kendisine ulaşamadığımızı söyledim, yardım istedim. Ancak şu ana kadar oğlumun izini bulamadım.

Oğlum iki üniversite bitirdi paraya ihtiyacı yoktu. Bu nedenle denize atlayan ve kurtarılan kişinin oğlum olduğunu düşünüyorum, ancak oğlumu bulmak için bugüne kadar yaptığı tüm girişimler sonuçsuz kaldı, hem Yunanistan hem ülkemizin ilgili kurumların yardım bekliyorum, günlerdir ağlıyorum, ailecek sinirlerimiz, psikolojimiz bozuldu” diye konuştu.

Altınkaynak oğlu için yazdığı şiiri paylaştı:

YAVRUM

İçimi yakıyor, sönmeyen yangın

Hayat sanki durdu gittin gideli

Tebessüm günlerdir yüzüme dargın

Canı hüzün sardı gittin gideli

Çıkıp gelmelisin bana acele

Ruhumda kopuyor her an zelzele

Günden güne yaklaşırım ecele

Ömrüm fire verdi gittin gideli

Çaresizlik yıkar göz göre göre

Felek neden reva gördü bizlere

Seni gördüğünde gülen gözlere

Çile bağdaş kurdu gittin gideli

Sensiz dakikalar erimez oldu

Kanım damarımda yürümez oldu

Gözlerimi uyku bürümez oldu

Keder pes dedirdi gittin gideli

Mutluluk düşmanım, suratım asık

Gözlerim kan ağlar, kaşlarım çatık

Dayanamaz oldum hasrete artık

Gülvani gam yurdu gittin gideli (İHA)

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