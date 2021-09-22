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Ege’de utandıran görüntüler

İzmir'in Çeşme ve Dikili ilçelerinde, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı.

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Ege’de utandıran görüntüler

Sahil Güvenlik Komutanlığı, 21-22 Eylül tarihleri arasında farklı saat aralıklarında Çeşme ve Dikili açıklarında lastik bot ve can salları içerisinde kaçak göçmenlerin olduğu bilgisini aldı.

İhbar üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 58 kaçak göçmen kurtarıldı.

Kıyaya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. DHA

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