Eğitim İş Hatay Şubesi: Ülkücüler Antakya’da okul bastı

Eğitim İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal, Antakya ilçesinde kendini ülkücü olarak tanıtan bazı kişilerin bir okulu bastığını iddia etti. Günal, baskın gerekçesi olarak okul idaresi tarafından bazı öğrenciler hakkında tutanak tutulmasını gösterdi.

Can ÇAPAR

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Eğitim İş Sendikası Hatay Şube Başkanı Mustafa Günal, yaptığı yazılı açıklamayla kendilerini ülkücü olarak tanıtan bazı kişilerin Perşembe günü Antakya'da bir okulu bastığını iddia etti. Günal, okul yönetimi tarafından bazı öğrencilere tutanak tutulmasına tepki amacıyla okul basan ve kendini Antakya Ülkü Ocakları teşkilat başkanı olarak tanıtan kişinin ve yanındakilerin mafyavari tavırlar sergilediğini belirtti.

Günal şahısların okula gelerek; “Kimsenin kendilerinin teşkilatında bulunan öğrencilere tutanak tutamayacağını” ve “tutanak tutan idareciler ile görüşmek istediklerini” söylediklerini söyledi. Günal, şahısların öğretmenleri de tehdit ettiklerini de iddia etti.

“YETKİLİLERİ GÖREVE DAVET EDİYORUZ”

Olayın adli mercilere intikal ettirildiğini söyleyen Günal, açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

* Pandemi nedeniyle, öğrencilerimizin ve toplum sağlığının korunması amacıyla okul bahçelerimize velilerin dahi alınmadığı dönemde, okulla hiçbir ilgisi olmayan kişilerin okulun içine girerek okullarımızda kaos ortamı yaratmasını, okulda bulunan görevlilerin görevlerini yapmasını engellemesini, eğitim öğretimi aksatarak etrafa tehditler savurmasını şiddetle kınıyoruz.

* Bilindiği gibi mevcut siyasi iktidar döneminde okullarımızda güvenlik zafiyeti hat safhasına ulaşmış bulunmaktadır. Ne yazık ki bu zafiyet sonucunda birçok eğitim emekçimiz yapılan saldırılar sonucu ya hayatını kaybetmiş ya da çeşitli yaralanmalara maruz kalmıştır.

* Bütün bu zafiyetlerin yanında son zamanlarda siyasi iktidardan cesaret alarak okullarımızda güç odakları oluşturmaya yönelik parti, vakıf ve derneklerin faaliyetleri de hızla artmaya başlamıştır.

* Irkçı, bölücü, gerici odaklarca yapılan bu baskılar yalnızca okullarımızda değil tüm ülkede kaygıyla izlenmektedir. Ülkemizin ve ulusumuzun birliğine yönelik bu hareketlerin bir an önce engellenmesi konusunda yetkilileri göreve davet ediyoruz.

* Eğitim İş Hatay 1 Nolu Şube olarak; Okullarımızın bu tür olaylarla değil, eğitim öğretimle ilgili yaptıkları güzel çalışmalarla anılmasını istiyor, okulumuza yapılan baskını kınıyor, baskınla ilgili İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzü ve Valiliğimizi göreve davet ediyor, bu hadsiz, mafya tarzı uygulamanın sorumluları hakkında olayla ilgili ne tür uygulamalar gerçekleştirileceği konusunu merakla beklediğimizin ve takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz.