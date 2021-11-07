Eğitimde çakıldık

AKP döneminde, sekiz kez bakan, 17 kez sistem değişti. Eğitime ayrılan bütçe azaldı, okula ulaşamayan çocuk sayısı arttı. Akademik özgürlük dibe vurdu. Olan gelecek nesillere oldu!

Deniz AYHAN

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AKP'nin iktidara geldiği 2002'den bu yana en fazla bakan değiştiren kurum Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) oldu. 8 farklı isim bakan koltuğuna oturdu. AKP döneminde tam 17 kez eğitim sistemi değiştirildi. Hiçbir öğrenci başladığı sistemle eğitimini tamamlayamadı. 2002'de merkezi bütçe yatırım ödeneğinden MEB'e yüzde 22.34 pay ayrılıyordu. Bu oran, 2022 yılı için yüzde 11.51'e geriledi. Eğitime ayrılan pay gayri safi yurt içi hasılada 2003 yılında 3.79 iken, 2022'de 3.47'ye düştü. OECD ortalamasında ilkokuldan yükseköğretime kadar öğrenci başına eğitim kurumları harcaması 11 bin 680 dolar. Türkiye'de yapılan harcama 5 bin 723 dolar.

LİSTENİN SONLARINDA

OECD istatistiklerinde; Türkiye eğitim materyali eksikliğinde 35 ülke arasında 1. sırada. 720 bin çocuk okul dışında ve eğitime erişemiyor. 2.4 milyon öğrenci ise pandemi sürecinde uzaktan eğitime ulaşamadı. Türkiye 3-5 yaş aralığında yüzde 39 olan erken çocukluk eğitimine katılım oranında OECD'nin son sırasında, 15-19 yaş aralığında yüzde 69 olan okullaşma oranıyla OECD ülkeleri arasında sondan beşinci. 25-34 yaş arası gençlerin yüzde 41'i ortaöğretim mezunu bile değil. Türkiye, yükseköğretim mezunu nüfusun istihdam oranının en düşük olduğu iki OECD ülkesinden biri, diğeri Kolombiya. Üniversite mezunu her 100 kişiden 34'ü işsiz. Akademik özgürlükler endeksine göre 175 ülke arasında 170. sıradayız.

İLK 200'DE ÜNİVERSİTE YOK

Eğitimdeki tüm bu sorunlar, TBMM Bütçe Komisyonu'nda, MEB'in 2022 bütçesi görüşülürken de dile getirildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, MEB bütçesinin giderek azaldığına dikkat çekti, “Yoksulluğun olduğu yerde eğitime erişimdeki eşitsizlik derinleşiyor. Bağışlara dayanan bir MEB bütçesi olamaz. MEB'in bütçesi hem yetersiz hem de yanlış planlama yapılıyor” ifadesini kullandı.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener akademideki durumumuza vurgu yaparak, “204 vakıf ve devlet üniversitesi var, ilk yüze giren bir tane üniversite yok. İlk 300'e, 400'e giren üniversitemiz de yok. 465'inci sırada Koç Üniversitesi var, 500'lü sıralarda Sabancı ve Bilkent, 600'üncü sıralarda ODTÜ ve Boğaziçi var. Bu nasıl bir manzaradır, arkadaşlar?” diye sordu. İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs ise “Üniversiteleri yalnızca binadan ibaret görmeyin. Bu acı gerçekle yüzleşin” dedi.

GARAJDAKİ ŞOFÖRLER DE DEĞİŞMİŞ

Mahmut Özer, 5 Ağustos 2021 günü Milli Eğitim Bakanlığı görevine atandı. Yaklaşık 3 ay içinde 15 genel müdür, 30 daire başkanı, 3 bakan yardımcısı ve 33 il müdürü değiştirdi. Son olarak dün İçişleri eski Bakanı Efkan Ala'nın kardeşi, Teftiş Kurulu Başkanı Atıf Ala görevden alındı. Ala'nın yerine Metin Çakır atandı. Resmi Gazete'de yayınlanan kararnameye göre 8 ilin milli eğitim müdürü de değiştirildi.

İYİ Parti Ankara Milletvekili Şenol Sunat, Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerde, “Bakanın garajdaki şoförleri bile değiştirdiği söyleniyor. Sadece Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'ne dokunmadı” dedi ve Özer'e “Burası ayrı bir bakanlık mı, bazı vakıflar tarafından mı yönetiliyor?” diye sordu. CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel ise “Bu bakanlığı vakıflar ve cemaatler yönetiyor. Bu vakıf ve cemaatler milli güvenlik sorunudur” dedi. Özer, eleştirilere yanıt vermedi. Veli TOPRAK (SÖZCÜ)