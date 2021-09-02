Ekim ayında İstanbul’da deprem tatbikatı yapılacak
AFAD İstanbul, 19-21 Ekim tarihleri arasında Marmara Denizi Adalar açıkları merkezli deprem afeti senaryosu üzerinden tatbikat yapılmasının planlandığını duyurdu.
AFAD İstanbul, bugün kentte bir toplantı yapıldığını duyurdu. Toplantıyla ilgili yapılan açıklamada, şehirde deprem afeti senaryosu üzerinden tatbikat yapılmasının planlandığı belirtildi.
AFAD İstanbul’un sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
* 19-21 Ekim tarihleri arasında Marmara Denizi Adalar açıkları merkezli deprem afeti senaryosu üzerinden tatbikat yapılması planlanmıştır.
* İlçe AADYM’lerinde katılacağı tatbikat için kaymakamlık yetkilileri ile tatbikat hazırlıklarına yönelik bilgilendirme toplantısı yapılmıştır.