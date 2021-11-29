Ekmek kuyruğu Mansur Yavaş’ı harekete geçirdi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Halk Ekmek hizmetine ilişkin alınan yeni kararı sosyal medya hesabından duyurdu.

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kentte Halk Ekmek büfelerinin önünde oluşan kuyruklara ilişkin olarak açıklamada bulundu.

Yavaş’ın sosyal medya hesabından yayımladığı mesajı şöyle:

* Halk Ekmek büfeleri önünde oluşan kuyruklar hepimizi üzdü.

* Bu görüntülerin önüne geçmek amacıyla Halk Ekmek fabrikamızda pazar günleri de üretim yapacak, mobil fırınlarımız ve büfelerimizden satış yapacağız.

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