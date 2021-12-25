Ekmek kuyruğundan AKP’li Çamlı’ya yanıt: Ona iyi bir gözlük almak lazım…

AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Halk Ekmek kuyrukları film, fotoğraf çekmek için oluşturuluyor.” açıklamasında bulundu. Bu açıklamanın ardından SÖZCÜ, kar-kış demeden saatlerce ucuz ekmek kuyruğunda bekleyen vatandaşlara mikrofon uzattı, "Onu diyen kişi halkın içinde değilmiş demek ki. Görmüyor bunları demek ki. Ona iyi bir gözlük almak lazım..." yanıtını aldı.

Batuhan SERİM

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Sosyal medyada bir ara Yeliz takma adını kullandığı için gündem olan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, ucuz ekmek kuyruklarında bekleyenler için, “Nerde aç insan var? Evine ekmek götüremeyen hiç kimse yok. Halk ekmek kuyrukları oluşturuluyor film, fotoğraf çekmek için.” şeklinde açıklama yaptı.

SÖZCÜ, bu açıklamayı İstanbul’da ekmek kuyruklarında bekleyen vatandaşlara, “Kuyruga ekmek için değil de film, fotoğraf için mi kuyruğa giriliyor sizce?” diye sordu. Aldığımız yanıtlar şöyle oldu:

“BU GÖRDÜĞÜNÜZ VATANDAŞLARIN HEPSİ AÇ”

(Emekli) Şaban Karagöz: “Hayır efendim. Aç vatandaş her zaman kuyruğa girer. Bu gördüğünüz vatandaşların hepsi açtır. Ben başka bir büfedeydim, orada ekmek bitti, oradan koşarak buraya geldim. 1 aydan fazladır burada uzun kuyruklar oluşuyor. 1 saat kuyrukta beklediğim oldu. “

“5-6 MAAŞ ALANLAR GELSİN BEKLESİNLER BURADA”

(Emekli) Nuran Budak: “5-6 maaş alanlar beklesin gelsin burada. Bakalım nasılmış şov yapmak!”

“ONA İYİ BİR GÖZLÜK ALMAK LAZIM”

(Emekli) Cebrail Düzgün: “Onu diyen kişi halkın içinde değilmiş demek ki. Görmüyor bunları demek ki. Ona iyi bir gözlük almak lazım… Ekmek için kuyruktayız. Yağmurda çamurda saatlerce kuyrukta beklemeye mecbur muyuz? Emekliyim sonuçta.”

“KENDİSİ BİZİM AYLIĞIMIZLA İDARE ETSİN BAKALIM”

(Emekli) Makbule Öztürk: “Ekmek yiyoruz, başka yiyecek ne bulabiliyoruz? Ekmek de yemeyelim, ölelim ondan sonra! Etimiz var mı, tavuğumuz var mı, balığımız var mı, hiç onları soruyor mu? Yalnız kuru ekmek veya çorba… Bir emekli aylığıyla ne olurmuş ki? Kendisi gelsin bir ay bizim aylığımızla idare etsin bakalım nasıl oluyormuş. Ondan sonra konuşsun. Günah insanlara günah.”

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