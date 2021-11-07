Ekmeleddin İhsanoğlu: Ermenilerin yaptığı bir nevi sömürgecilik

Azerbaycan’ın Şuşa kentinde 8. Küresel Bakü Forumu kapsamında düzenlenen panele katılan Ekmeleddin İhsanoğlu, ”Ermenilerin yaptığı bir nevi sömürgecilik” dedi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Azerbaycan'daki 8. Küresel Bakü Forumu'nun son paneli Şuşa'da düzenlendi. Moderatörlüğünü 1992-2000 yılları arasında Dünya Bankası başkan yardımcılığı görevinde bulunan İsmail Serageldin'in yaptığı panele, Ekmeleddin İhsanoğlu ve Hikmet Çetin'in yanı sıra Dünya Anıtlar Fonu eski başkanı Bonnie Burnham, Dünya Miras Fonu eski başkanı Francesco Bandarin, ISESCO eski başkanı Abdulaziz Altwaijri katıldı.

Panelde konuşan İhsanoğlu, Ermenilerin Azerbaycan'ın kültürel yapılarına uğrattığı tahribatın kültür ve insanlık düşmanlığı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

* Bir seneki hadiseyi tam 1 sene sonra değerlendirmek çok daha anlamlı oluyor. Füzuli'ye uçakla geldik. Orada birkaç ay önce havaalanı yoktu. Fuzuli'den Şuşa'ya geldik. Muazzam topografyadan buraya geldik.

* Bir milletin kültürü onun yeryüzündeki asırlar boyu devam edecek vesikalarıdır, belgeleridir, bulgularıdır. Bunların korunması hem milli vazifedir o millete mensup olanların, hem de bütün dünya vatandaşlarının. Çünkü bu aynı zamanda müşterek bir mirastır.

* Böyle bir tarihin zirvesinin içerisinde Ermeni ordularının 91 senesinde buraları basması, tanklarla işgal edilmesi ve daha sonra yağma ederek bunları yağmalaması, bir kısmı yok etmesi, bir kısmını taşıması bir nevi sömürgecilik. Emperyalist bir ordu gibi hareket ettiler.

Nizami Gencevi Uluslararası Merkezi'nin Bakü'de düzenlediği global forumdan sonra Şuşa'ya ziyaret düzenlemesinin doğru adım olduğunu belirten İhsanoğlu, “Burada toplantı yapılması ve bizlere bu konuda konuşma yapmaya davet etmesi çok isabetli bir adımdır. Bence bu dünyanın dikkatini buraya çekecektir. Konuşmamda bazı dini fikirlere yer vereceğim. İnşallah onların etrafında bir konsensüs olur. Burası için milli hükümetin yapacağı hizmetlerin yanında da, uluslararası katkıların sağlanması imkan dahilinde olacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)

İlginizi Çekebilir Azerbaycan'a giden Erdoğan'dan Ermenistan açıklaması