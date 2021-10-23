Ekonomi kötü gidiyor halkı yalnız bırakmayın

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, PM toplantısında kurmaylarına işte böyle seslendi. “Kış zor geçecek, ben dahil hepimiz sahada olacağız” çağrısı yaptı...

Başak KAYA

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CHP'nin kurultaydan sonraki en yetkili organı olan Parti Meclis'i (PM) CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında genel merkezde dün toplandı. 60 kisilik CHP Meclisi üyeleri ve grup başkan vekilleri Özgür Özel, Engin Özkoç, Engin Altay'ın da aralarında bulunduğu toplantı 2 saat sürdü. PM basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Toplantıda ekonomiye ilişkin gelişmelerin görüşüldüğü, ayrıca dış politikanın da konuşulduğu belirtildi. Ayrıca seçim güvenliği çalışmaları hakkında bilgi alışverişi yapıldığı kaydedildi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kurmaylarına şu değerlendirmeleri yaptığı öğrenildi:

TEK TEK ANLATACAĞIZ

“4 ayaklı bir çözüm planımız var ve bu stratejimizi herkese anlatmaya devam edeceğiz. ‘Demokratik hukuk devleti, Üreten Türkiye, Güçlü sosyal devlet' ve ‘Sürdürülebilirlik' olarak ön plana çıkıyor. Bunları halkımıza tek tek anlatacağız. Ben dahil hepimiz sahada olmaya devam edeceğiz. Ekonomi çok kötü durumda. Kara bir kış bizi bekliyor. İktidar ve saray bütün uyarılarımıza rağmen hiçbir önlem almıyor. Biz sahada olacağız. Halkı yalnız bırakmayın. Zor bir süreç bizi bekliyor. Seçim hazırlıklarına devam edeceğiz.”

FAKİR MAHALLELERE POZİTİF AYRIMCILIK

Kemal Kılıçdaroğlu dün Ankara Yenimahalle Belediyesi Havva Gürbüz Kreş ve Gündüz Bakımevi Açılışı ve Kapalı Yüzme Havuzu ve Spor Tesisi temel atma törenine katıldı. Kılıçdaroğlu şu konuşmayı yaptı: “Belediye yönetiminde ilkeler belirledik. ‘Vatandaşlar arasında ayrım yapmayacaksınız' dedik. Fakir mahallelere pozitif ayrımcılık yapacaksınız, harcadığınız paraların hesabını vereceksiniz dedik. Başkanlarımız bu ilkelere uyuyorlar. Onları yürekten kutluyorum.”

‘Savcılık önce Erdoğan'dan yanıt istesin'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Siyasi cinayetlerden endişeleniyorum” sözlerine tepki göstermişti. “Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları tamamen deli saçması” ifadelerini kullanan Erdoğan'a Kılıçdaroğlu'dan yanıt geldi. Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Erdoğan, hangi gerekçeyle Meral Akşener'i ve beni tehdit etti? ‘İktidara talip olmaktan vazgeçin' dedi. Savcılık önce bunun yanıtını alsın. Sonra biz gerekli cevabı veririz. Çünkü tehdidi yapan ben değilim. Tehdidi devletin bir numarası yaptı.”