Ekrem İmamoğlu, Ayamama için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentin en sorunlu bölgelerinden Ayamama Deresi'nde incelemelerde bulundu.

İncelemelerine, Ayamama'nın denize döküldüğü Ataköy sahilinde başlayan İmamoğlu, İSKİ'nin Ataköy İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ve Çobançeşme Fidanlık Alanı'nı içine alan yaklaşık 2 kilometrelik hattı yürüyerek tamamladı.

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi'nin eşlik ettiği İmamoğlu; İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Alpay, İBB Park Bahçe ve Yeşil Alan Daire Başkanı Çağatay Seçkin, İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu ve İSKİ Atıksu İnşaat Daire Başkanı Mahmut Kahraman tarafında çalışmalarla ilgili bilgilendirildi.

“YAŞAM VADİSİ KONSEPTİNİ BURADA TOPARLAMAK İSTİYORUZ”

İmamoğlu, Ayamama Deresi'ndeki inceleme gezisini, hat boyunda yürürken değerlendirdi. “Bakırköy'den Ataköy, Bahçelievler, ardından Küçükçekmece'yi kapsayan Ayamama, sıklıkla gelip ziyaret edeceğim bir işimiz. Çok önemsiyoruz” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* Burada İSKİ'nin ıslah çalışmaları var; aynı zamanda Ayamama'nın debisini artıran, havzasını genişleten çalışmaları var. Bütün bu işlerimizi toparlayıp, bu gördüğünüz sahayı, insanların kullanacağı, D-100 karayolu üstünden ya da altından geçişin sağlanacağı, insanları kesintisiz Küçükçekmece'den Ayamama boyunca sahile kadar indireceği bir yeşil alan tasarımını, bir yaşam vadisi konseptini burada toparlamak istiyoruz.

* Arkadaşlarım çok hızlı çalışıyorlar. Bir yandan İSKİ burada işini yürütürken, bir yandan Park Bahçeler de süreci toparlama çabası içerisinde.

“AYAMAMA, BUGÜNE KADAR HOR GÖRÜLDÜ”

Kokusuz, atık sulardan arındırılmış bir Ayamama ortaya çıkarmak amacında olduklarını vurgulayan İmamoğlu, yıllardır kötü anılarla ve görüntülerle hafızalara yer etmiş hattı yemyeşil bir vadiye dönüştürecek çalışmalarla ilgili bilgiler paylaştı.

“2 tarafına baktığınızda, aslında 26 kilometrelik yürüyüş yolunu, bisiklet yolunu, rekreasyon alanını İstanbul'a hediye etmek düşüncesindeyiz” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bir taraftan sahile inip, sahilde denize çarpmayacağız. Yine doğuya döndüğümüzde, sahilden, sahili Baruthane'ye bağlayıp, aynı zamanda burada Ataköy sahilini de vatandaşa açmış olacağız.

* Vatandaşımız, sahilden yürüyerek, oradaki denizi hissederek Baruthane'ye ulaşacak. Bu; sadece bir gezi yolu, yürüyüş yolu değil, aynı zamanda yürüyerek metrobüse ulaşma yolu, Ataköy-İkitelli Metro Hattı'na ulaşma yolu, Marmaray'a ulaşma yolu olacak.

* Dolayısıyla, insanlarımız işine giderken de bu büyük vadiyi kullanacak. Çevresiyle beraber herkes, bu vadiye iyi davranacak. Ayamama'ya bugüne kadar hor davranıldı. Hor görüldü burası. Bundan sonra Ayamama'ya, İstanbul, kurumlarıyla beraber iyi davranacak tüm belediyeleriyle beraber; başta Büyükşehir olmak üzere. O da bize iyi davranacak. Onu sağlayacağız.

* Allah'ın izniyle düşüncemiz, 2022 yılında, tümden düşündüğümüz yeşil alanıyla, rekreasyonuyla, İSKİ'nin yatırımlarıyla, tümden bu alanı bitirmek olacak. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Allah, tamamına erdirsin.