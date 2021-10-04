Ekrem İmamoğlu: Din istismarcılığı dünya barışının önünde en önemli engel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle İstanbul’daki din görevlileri ile bir araya geldi. İBB tarihinde ilk kez düzenlenen etkinlikte konuşan İmamoğlu bütün dünyada eşitlik ve adalet sorunları giderek arttığına dikkat çekerek “Din istismarcılığı maalesef dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor” dedi.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarihinde ilk kez 1-7 Ekim Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında etkinlik düzenledi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Florya'daki İBB Sosyal Tesislerinde din görevlileri ile yemek davetinde bir araya geldi.

İBB'nin İstanbul'daki 3 bin 574 camide görevli imam ve müezzinlere davet gönderdiği etkinliğe yaklaşık 700 din görevlisi katıldı. Etkinlik kaside ve ilahilerin okunması ile başladı. Etkinlikte, İBB Mezarlıklar Daire Başkanlığı İlahi Grubu da ilahiler okudu.

Etkinliğin ev sahibi olarak konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “İyiliği emredip, kötülüklerden uzak tutan, güzel ahlaklı olma yollarını gösteren, toplumda eşitlik ve adalete büyük değer veren dinimizin bu insancıl, bu erdemli özünü daha çok anlayıp daha fazla hissedebilmeli ve hissettirebilmeliyiz. Bu özü anlamayıp yok sayanların, İslam kisvesi altında ne kadar yanlış ve barbarca işler yapabildiklerini hepimiz çok iyi biliyoruz” dedi.

“DİNİ SİLAH GİBİ GÖRENLER”

“Yalnız bölgemizde değil, bütün dünyada eşitlik ve adalet sorunları giderek büyüyor” diyen İmamoğlu şunları söyledi:

* İnsan haklarından çevreye, ekonomiden kadın haklarına kadar pek çok alanda, toplumların talepleri yeterince karşılanamıyor.

* İnsan ilişkileri daha gergin, toplumsal hayat daha çatışmalı bir hal alıyor. Bu durumun sebepleri arasında, öyle sanıyorum ki, dinin insana dair özünü, temel amaç ve hedeflerini geri plana itip, dini ne yazık ki siyasi ve sosyal iktidar için bir mücadele aracı, adeta bir silah gibi görmek de bulunuyor.

* Ne yazık ki, bütün din ve inançlarda, din üzerinden menfaat elde etme hevesine kapılanlar olduğunu görüyoruz. Din istismarcılığı maalesef dünya barışının, toplumsal güvenliğin ve bireylerin iç huzurunun önünde önemli bir engel oluşturuyor.

* İnançlı olmayı; manası ve kıymeti üzerinde düşünülmeden, hissedilmeden yerine getirilen ibadetlerden ibaret gören bir din anlayışı da bu tabloyu ağırlaştırıyor.

“DİN GÖREVLİLERİ HAYATLARINI HAYIR YOLUNA ADAMIŞLARDIR”

Bu noktada, din görevlilerinin çok önemli bir görev üstlendiğine dikkat çeken İmamoğlu şöyle konuştu:

* Çünkü din görevlileri, büyüklerimizin ifadesiyle, ‘Hademe-i hayrat'tırlar. Yani hayır için hizmet edenlerdir, hayatlarını hayır yoluna adamışlardır. Din hizmetinde olmak çok büyük bir sorumluluktur ve en yüksek seviyede hassasiyet gerektirir.

* Çünkü din görevlileri dini konuşarak, anlatarak değil, bizzat yaşayarak öğretirler. Din görevlileri, peygamberimizin emanetini taşıyor oldukları idraki içinde yaşarlar. Güzel ahlaklı olmayı öğütlemekle yetinmez, güzel ahlakın en doğru örneklerini hayatları boyunca bizzat sergilerler.

“DİN GÖREVLİLERİ HAKSIZLIKLAR KARŞISINDA SESSİZ KALMAZLAR”

İmamoğlu, din görevlilerinin sadece cami adabını ve kültürünü öğretmekle kalmadığını, camilerin ne kadar aziz, mukaddes, gönül bereketiyle dolu mekanlar olduğunu kişilikleriyle de hissettirdiklerini söyledi. İmamoğlu konuşmasını şöyle tamamladı:

* Din görevlileri, gönül erleridir ve Allah'tan başka kimseye biat etmeyecek bir fıtrat ve cesaretin sembolleridirler. Bu sebeple kendileri haksızlık etmedikleri gibi, haksızlık karşısında sessiz de kalmazlar.

* Ülkemizin ve İslam aleminin bütün din görevlilerinin, vazifelerini en ideal şekliyle yerine getirecek şartlara kavuşmalarını diliyorum. Bu yolda sarf ettiğiniz gayret için sizleri tebrik ediyorum.

* Görevinizi en doğru şekliyle yapma hassasiyetiniz için teşekkür ediyorum. Ben hayatım boyunca çok özel ve hayatımıza büyük katkı sunan din görevlileri ile tanış oldum yakın oldum ve aile büyüklerimden de öyle gördüm. İstanbul'da bizler sizlerin görevini ne iyi şekilde yapmanız için destek olmaya devam edeceğiz.

Konuşmaların ardından İmamoğlu, tek tek masaları gezerek din görevlileri ile sohbet etti.