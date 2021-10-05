Ekrem İmamoğlu: Geldikleri gibi gittiler

İBB Başkanı İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geldikleri gibi giderler ”dediği gün olan 6 Ekim İstanbul’un Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü dolayısıyla videolu mesaj paylaştı. İmamoğlu, paylaşımında “Geldikleri gibi gittiler” ifadesine yer verdi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “6 Ekim İstanbul'un Düşman İşgalinden Kurtuluş Günü” dolayısıyla sosyal medyadan videolu paylaşımda bulundu. İstanbul'un kurtuluşunu kutlayan İmamoğlu, paylaşımında “Geldikleri gibi gittiler” mesajına yer verdi.

İSTANBUL’UN KURTULUŞU ÇEŞİTLİ ETKİNLİKLERLE KUTLANACAK

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise İstanbul'un düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıl dönümünü bir dizi etkinlikle kutlayacak. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Geldikleri gibi giderler” dediği gün olan 6 Ekim coşkusu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenecek resmi törenle başlayacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, törende Anıt Şeref Defterini imzalayacak. İBB Mehter Takamı da günün anısına kısa bir konser verecek.

Kutlamaların bu yılki adresi Gülhane Parkı olacak. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirilecek kutlamalar şenlik havasında geçecek. Saat 15.00'ten itibaren çocuklar için kukla-meddah gösterileri yapılacak. Kutlamalara katılanlarla oyunlar, atölye çalışmaları ve konserler ile eğlenecek. Kutlamalarda ünlü Yazar Sunay Akın da sahne alacak.

Eminönü ve Karaköy iskeleleri saat 18.00'te sürpriz bir kutlamaya sahne olacak. 4 şehir hatları vapuru ile 8 deniz taksi, senkronize bir şekilde görsel bir şölen sunacak. Işık ve balon gösterilerinin yer alacağı bu özel kutlama, İstanbul'un farklı noktalarından izlenebilecek.

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