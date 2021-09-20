Ekrem İmamoğlu: Hedefimiz 5 bin kişilik öğrenci yurdu

Geçtiğimiz günlerde 3 öğrenci yurdunun açılışını gerçekleştiren İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Hedefimiz 5 bin kişilik öğrenci yurdu" açıklamasında bulundu. Öğrencilerin yurt sorununa dikkat çeken İmamoğlu, "Ne yazık ki yıllardır üniversite öğrencileri için yeterli yurt yapılmamış, İBB’nin de hiç yurdu yoktu. Tamamen kendimize ait, güvenli, temiz, sosyal ve sportif alanları olan yurtlarımıza ilk öğrenciler yerleşti" dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, öğrencilerin yurt sorunuyla ilgili açıklamada bulundu. “Hedefimiz 5 bin kişilik öğrenci yurdu” diyen İmamoğlu, “Ne yazık ki yıllardır üniversite öğrencileri için yeterli yurt yapılmamış, İBB'nin de hiç yurdu yoktu. Tamamen kendimize ait, güvenli, temiz, sosyal ve sportif alanları olan yurtlarımıza ilk öğrenciler yerleşti. Hepsine başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun vaatlerinden biri olan öğrenci yurtları hayata geçmeye başladı. 31 Ağustos-6 Eylül tarihleri arasında kız öğrencilerin başvuru yaptığı üç İBB yurdunda yerleştirme işlemleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. 6 günlük süre içerisinde 4 bin 18 başvuru alan yurtlara, 625 kız öğrenci yerleşme hakkı kazandı. Öğrenciler, İBB yurtlarında 2021 – 2022 eğitim öğretim yılında aylık 600 TL'ye konaklayabilecek.

İlk etapta Avcılar’da ve Beyoğlu’nda açılan üç kız öğrenci yurdunda 625 kız öğrenciye hizmet verilecek. Bu kapasitenin, eğitim takviminin ikinci yarısında Gaziosmanpaşa’da açılması planlanan erkek yurduyla birlikte 1000 kişiye ulaşması hedefleniyor.