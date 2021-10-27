Ekrem İmamoğlu isyan etti: Yeter Artık!
Denizli'de boğazı kesilerek öldürülen 25 yaşındaki Şebnem Şirin'le ilgili paylaşımda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!" ifadelerini kullandı.
Denizli'de 25 yaşındaki Şebnem Şirin, erkek arkadaşı Furkan Z. (25) tarafından boğazı kesilerek öldürüldü.
Pamukkale ilçesinde meydana gelen olayda ikilinin sabah 06:00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle tartıştığı, Furkan Z’nin mutfaktan aldığı bıçakla Şirin’e saldırdığı ileri sürüldü. Sevgilisinin boğazını keserek öldürdüğü öne sürülen Furkan Z. gözaltına alındı.
İMAMOĞLU’NDAN ŞEBNEM PAYLAŞIMI
Dehşete düşüren olayla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medyadan paylaşımda bulundu.
Şebnem’in bir fotoğrafını da paylaşan İmamoğlu, “Akıl almıyor, yürek isyan ediyor. Yeter Artık!” ifadelerini kullandı.