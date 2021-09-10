Ekrem İmamoğlu: Sıfır karbon için C40 ve Çin şehirleriyle iş birliğine hazırız

İstanbul’da attıkları her adımda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya ve iklim eylemlerini her alanda yaygınlaştırmaya odaklandıklarının altını çizen İBB Başkanı İmamoğlu, “2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız ve bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı’nı hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu bağlamda, İstanbul hem C40 şehirleriyle hem de Çin’deki şehirlerle iş birliğine hazırdır” dedi.

Sözcü İstanbul

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Xie Zhenhua ile C40 belediye başkanları arasında düzenlenen İklim Eylemlerini Hızlandırma ve Karbon-Nötr Dirençli ve Kapsayıcı Bir Kentsel Gelecek için İş Birliğine İlişkin Diyalog Toplantısı’na katıldı.

“TRAJİK AFETLERDEN PAYIMIZI ALDIK”

IPCC'nin (Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli) kısa bir süre önce yayınladığı rapora göre; ortak bir şekilde eyleme geçilmediği takdirde, sel veya orman yangınları gibi iklim afetlerinin dünyanın ‘yeni normali’ olacağına vurgu yapan İmamoğlu, “Türkiye'de bizler, maalesef geçtiğimiz yaz aylarında bu trajik afetlerden payımızı aldık” dedi.

Çin'in karbon nötrlüğünü sürdürülebilir kalkınma planına entegre etmesinin iyimser bir gelişme olduğunu altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Araştırmalara göre Çin'de, hızlı bir kentleşme sürecinden geçen bölgelerde, iklim risklerinin görülme ihtimali daha fazladır. Bu da bizlere, Çinli belediye başkanlarının büyük iklim hedefleri koymaya öncülük etmesinin ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

* Türkiye'de veya dünyanın pek çok yerinde de durum farklı değil. Bu bağlamda, şehirlerin iklim eylemlerini hızlandırmak üzere birbirleriyle aktif bir şekilde iş birliği yapma sorumlulukları olduğuna inanıyoruz.

“HEDEF; 2050 İÇİN SIFIR KARBON”

“İstanbul'da attığımız her adımda, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmaya ve iklim eylemlerini her alanda yaygınlaştırmaya odaklanıyoruz” diyen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* 2050 yılı için net sıfır karbon hedefi koymuş bulunmaktayız ve bir ‘İklim Değişikliği Eylem Planı'nı hayata geçirmek üzere hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

* COP26 (Taraflar Konferansı) yolunda, şehirlerin yerel düzeydeki iş birliğini geliştirerek ivme yaratmasının önemli olduğuna inanıyoruz. Bu bağlamda, İstanbul hem C40 şehirleriyle hem de Çin'deki şehirlerle iş birliğine hazırdır.

* Bugün burada bulunan herkese katkılarından ötürü teşekkür eder, yakın gelecekte beraber çalışmayı sabırsızlıkla beklediğimi ifade etmek isterim.

C40 NEDİR?

C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu (C40 Cities), iklim değişikliğine karşın sera gazı emisyonlarının azaltılması için Ekim 2005’te, Londra'da, dünya kentlerinin bir araya gelerek oluşturdukları bir ağdır. Bu oluşumun amacı, iklim üzerine çalışmalar yürüten lider kentleri bir araya getirmektir.

C40, etkili bir iş birliği, bilgi paylaşımı ve iklim değişikliği ile ilgili anlamlı, ölçülebilir ve sürdürülebilir politikalar belirleyen kentleri destekleme amacı gütmektedir. C40 Büyük Kentler İklim Liderlik Grubu, son 10 yılda 90 üzerindeki kenti bir araya getirmiş ve bu kentler sayesinde 700 milyonluk nüfusu temsil etme hakkına sahip olmuştur.

C40 Kentleri'nin Afrika'dan 11, Asya'dan 31, Avrupa'dan İstanbul dahil 20, Amerika'dan 27 ve Okyanusya'dan da 3 kent üyesi bulunmaktadır. C40'ın ‘mega kentler’, ‘yenilikçi kentler’ ve ‘gözlemci kentler’ olmak üzere üç tür üyelik statüsü bulunmaktadır. C40 Başkanlığı'nı Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti yürütmektedir.