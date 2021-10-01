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Ekrem İmamoğlu, Taksim’e metroyla gitti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’ndaki inceleme gezisine metroyla gitti. Yenikapı-Hacıosman Metrosuna binen İmamoğlu, yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

Sozcu.com.tr
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Taksim Meydanı’na inceleme gezisine gitti.

Yenikapı-Hacıosman Metrosuna binen İmamoğlu, yolculuğu boyunca vatandaşlarla sohbet etti.

İBB Sözcüsü Murat Ongun, İmamoğlu’nun vatandaşlarla sohbet ettiği anın fotoğrafını “İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu metro ile Taksim Meydanı inceleme gezisine giderken…” notuyla paylaştı.

İmamoğlu’na İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat da eşlik etti.

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