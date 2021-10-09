Ekrem İmamoğlu: Ülkemiz adına dilediğim gelecek çok yakındır

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum ziyareti de vatandaşların yoğun ilgisi altında gerçekleşti. Tarihi Çifte Minareli Medrese önünde, bir gün önce Bayburt’ta olduğu gibi, vatandaşların arasında konuşan İmamoğlu, "Bugünkü atmosferde, özellikle siyasi birlikteliği, siyaset üstü bir akılla memleket meselesi görerek yol yürüyen hem başta ittifak partileri Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olmak üzere, bütün bu sürecin iyileşmesi için, halkla iş birliği yaparak yol yürümek isteyen bir sürecin sonunda, göreceksiniz az önce ülkemiz adına dilediğim gelecek çok yakındır" dedi.

Orhan BOZKURT

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu; Trabzon'dan başlatıp, Gümüşhane ve Bayburt'ta sürdürdüğü gezisini, Erzurum'da noktaladı.

Bayburt gezisi kapsamında, Masat Köyü'ndeki Dede Korkut Türbesi'ni ziyaret eden İmamoğlu, vatandaşlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Vatandaşlar, Türk kültür tarihinin temel taşlarından Dede Korkut'un kabri başında dua eden İmamoğlu'na elma ikram etti.

Bayburt'tan Erzurum'a doğru yola çıkan İmamoğlu'nun konvoyu, farklı yerleşim yerlerinde durduruldu. İmamoğlu, yol boyunca kendisine sevgi gösterilerinde bulunan vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

“GURUR DUYACAĞINIZ İŞLER YAPARAK YÜRÜYEN BİR YOL ARKADAŞINIZIM”

İmamoğlu, Erzurum'un Aşkale ilçesinde vatandaşlara kısa bir konuşma yaptı. Makam aracını kullanarak yüksek bir noktaya çıkan ve buradan vatandaşlara seslenen İmamoğlu, ‘dadaş’ diyarı Erzurum'un mert, zorluklarla mücadele eden güzel insanların memleketi olduğunu belirtti.

“Aşkale de Erzurum’un girişindeki en özel noktalardan birisi” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Bugünkü atmosferde, özellikle siyasi birlikteliği, siyaset üstü bir akılla memleket meselesi görerek yol yürüyen hem başta ittifak partileri Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti olmak üzere, bütün bu sürecin iyileşmesi için, halkla iş birliği yaparak yol yürümek isteyen bir sürecin sonunda, göreceksiniz az önce ülkemiz adına dilediğim gelecek çok yakındır.

* İnşallah o günleri hep beraber göreceğiz. Çok sevdiğim İstanbul’da bulunan bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak, sizlerin gurur duyacağı işler yapma konusunda hassas bir yol arkadaşınız olduğumu bilin lütfen. Dualarınızı esirgemeyin. Hepimiz için, çocuklarımız için, gençlerimiz için, hanımefendiler, beyefendiler için, emekçi dostlarımız için hepimiz için çok az kaldı. Her şey çok güzel olacak.

TEZAHÜRATLARLA KARŞILANDI

Aşkale üzerinden Erzurum'a ulaşan İmamoğlu'nu; Trabzon, Gümüşhane ve Bayburt'ta olduğu gibi, coşkulu bir kalabalık karşıladı. İmamoğlu, kentin tarihi ve sembol yapısı Çifte Minareli Medrese önünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Alkışlar ve “Ekrem Başkan” tezahüratıyla karşılanan İmamoğlu, cadde ve Çifte Minareli Medrese arasındaki yaklaşık 20 metrelik yolu, vatandaşların yoğun ilgisi nedeniyle bir süre gitmekte zorlandı. Yüksek bir noktaya çıkan İmamoğlu, vatandaşlarla buradan seslendi.

Son 2 gündür yaptığı ziyaretleri özetleyen İmamoğlu, “Bu güzel dadaş diyarında olmak, sizleri selamlamak bizim için gururdur. İyi ki varsınız. Allah’ım hepimizi korusun. Güzel bir gelecek olsun. Tabii Erzurum’a gelip Çifte Minareyi görmek, tarihimizi orada yaşamak, Ulu Cami’ye girmek, orada ülkemiz için dua etmek güzeldir. Allah, güzel duaları kabul eder” dedi.

“HEP BERABER ÇOK GÜZEL GÜNLERE YÜRÜYELİM”

Erzurum'un ardından İstanbul'a döneceğini aktaran İmamoğlu, “Emin olun ki, İstanbul’da size, ‘Ahlaklı, dürüst, vatandaşıyla konuşan, insan ayırt etmeyen bir sürece hizmet eden, sizlerin gurur duyacağı, bizim tanıdığımız bu arkadaşımız, bu kardeşimiz, bu hemşehrimiz ülkemizin en büyük, en büyük, en güzel şehrine hizmet ediyor' dedirtmek için çok çalışıyorum” ifadelerini kullandı. “Günün sonunda ülkemizin güzel bir geleceğe ihtiyacı var” diyen İmamoğlu, şunları söyledi:

* Çocuklarımızın iyi eğitim aldığı, gençlerimizin iş imkanıyla buluştuğu, hanımefendilerin, beyefendilerin huzurlu bir yaşam yaşadığı, herkesin birbirine hoşgörüyle baktığı, birbirini sevdiği, saydığı bir geleceğe ihtiyacımız var. Zor bir hastalık dönemi geçirdik. Zor bir ekonomik süreç yaşıyoruz. Göreceksiniz her şey güzelleşecek. Az kaldı.

* Birliktelikle, beraberlikle, siyaset üstü düşünerek, memleketimizin ve milletimizin geleceğini düşünerek, çok çalışarak, sizlerin de halkımızın da katkısıyla çok az bir zaman sonra, size söz veriyoruz ki; her şey çok güzel olacak. Allah, hepinizi korusun. Güzel gelecek bizimle beraber olsun. Hep beraber çok güzel günlere yürüyelim diyorum. Dadaş diyarı bu güzel Erzurum’umuzu selamlıyorum.

“HALKIMIZIN TEVECCÜHÜNE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

İmamoğlu, konuşmasının ardından, zorlukla da olsa medreseye ulaştı. Çifte Minareli Medrese'nin tarihçesiyle ilgili bilgi alan İmamoğlu, CHP Erzurum İl Başkanı Suat Dülger ve İYİ Parti Erzurum İl Başkanı Melih Kırkpınar arasında gazetecilere şu değerlendirmeyi yaptı:

* Erzurum’da sizlerle beraber olmak, elbette benim için büyük bir keyif. Bugün, dadaş diyarı Erzurum’dayız. Gümüşhane, Bayburt ziyaretimiz var. Gümüşhane’de güzel bir okulun başlangıcını yaptık. Dönüşümüzü de Erzurum’dan yapmak istedim.

* Erzurum’a gelmişken, özellikle Erzurum’un simgesel alanlarını, başta Çifte Minare olmak üzere, Ulu Cami'yi, Erzurum Kongresi’nin yapıldığı yapıyı gezerek, oradaki tarihi tekrar hissederek İstanbul’a dönmek istedim. Dadaş diyarında olmak keyifli, insanıyla bir arada olmak keyifli. İnsanın kendini gerçekten çok güçlü, çok daha cesur hissettiği bir şehirdir Erzurum. Bu manada bu geziye eşlik eden, bize katkı sunan hem Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'na hem İYİ Parti İl Başkanı'na, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum.

* Halkımızın teveccühüne teşekkür ediyorum. İstanbul’da biliyorum ki çok yoğun Erzurumlu var. Dolayısıyla Erzurumlulara, aynı zamanda Erzurum kökenli İstanbullulara hizmet ediyorum. Umarım onların da mutluluğunu, huzurunu pekiştirecek bir yönetimi var ederiz. Ülkemizin güzelliklere ihtiyacı var. Buraya gerçekten çok pozitif duygularla geldim. Bu duyguların daha da yukarı çıkararak İstanbul’a döneceğim.

ULU CAMİ VE KONGRE BİNASINI ZİYARET ETTİ

İmamoğlu; Cumhuriyet Caddesi üzerindeki Ulu Camii'ni de ziyaret etti. Ulu Cami'de dua eden İmamoğlu, Cumhuriyet Caddesi ile kentin önemli noktalarından Taşhan'da da esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

* Esnafın sorunlarını dinleyen İmamoğlu, vatandaşların fotoğraf çektirme isteklerini yerine getirdi. Son olarak Kurtuluş Savaşı'nın mihenk taşlarından Erzurum Kongresi'nin yapıldığı Kongre Binası'nı ziyaret eden İmamoğlu, tarihi kongrenin yapıldığı sıralarda oturdu. İmamoğlu'nun Erzurum ziyareti, başladığı gibi, vatandaşların yoğun ilgisi altında son buldu.

İZDİHAM NEDENİYLE ZİYARETİNİ GERÇEKLEŞTİREMEDİ

Ekrem İmamoğlu, yoğun ilgiyle karşılandığı Erzurum’da, yaşanan izdiham nedeniyle ziyaretini gerçekleştiremedi.

Karayolu ile Erzurum’a gelen İBB Başkanı İmamoğlu, tarihi Çifte Minareli Medrese önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Hediye edilen Erzurumspor atkısını boynuna asarak konuşan İmamoğlu, “Gümüşhane’ye, Bayburt’a gelmişken Erzurum’u ve Dadaşları bu güzel insanları ziyaret etmeden buradan gitmek olmazdı” dedi.

“SİZE ‘HELAL OLSUN’ DEDİRTECEK İŞLER YAPACAĞIZ”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, vatandaşlar ve çocuklarla bol bol fototğraf çektirerek yaptığ kısa konuşmasında şunları söyledi:

* Dadaşların arasındayım. Buradan İstanbul’a geçip görevimin başına döneceğim. Sevgili genç kardeşlerim, hanımefendiler, beyefendiler; hepiniz bilin ki, İstanbul’da görevini ahlaklı, namuslu, dürüst, hepinizin buradan baktığında, ‘Helal olsun’ dedirtecek, işini yapan bir kardeşiniz, arkadaşınız, hemşehriniz var.

* Güzel işler yaptığımızda memleketimize de çok fayda sağlayacağını biz biliyoruz. Bu faydayı sağladığımızda, memleketimizde de bir kısım sıkıntılı işlerin düzeleceğini biliyoruz.

* İnşallah ülkemizin yakın geleceğinde herkesin adaleti hissettiği, hukuku hissettiği, birbirini sevdiği, birbirini saydığı, çocuklarımızın geleceğe umutla baktığı, gençlerimizin iyi eğitim aldığı ve iş imkanı bulduğu bir ülke olmayı hep beraber başaracağız. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Unutmayın ki, şu duyguyu aklınızdan çıkartmayın ki; çok yakın her şey çok güzel olacak.

Yoğun ilgi nedeniyle Üç Kümbetler ve Taş Mağazaları ziyaretlerini gerçekleştiremeyen İmamoğlu, Oltu Taşı Tesbihciler Çarşısı ve Erzurum 23 Temmuz Konger Binası’nı da ziyaret etti. İmamoğlu, Erzurum’dan uçakla İstanbul’a dönecek.