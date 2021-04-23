Ekrem İmamoğlu’ndan cumhurbaşkanı adaylığı açıklaması

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları cevapladı. İBB’nin borçlanma iddialarına değinen İmamoğlu, şunları söyledi;

*Biz İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni 6 milyon lira parayla devraldık. 70 milyara yakın konsolide bütçesi olan bir kurumu 6 milyon liraya devraldık. Seçime 15 gün kala da 1 milyar liralık Hazine’den gelen payının 15 gün kala ödendiğini tespit ettik. Normalde ay sonu ödenecek olan para 15 Haziran’da ödendi. Kasada para yoktu, 6 milyon lira vardı, maaş ödeyecektik.

*İlk gidilen yer kamu bankasıydı. Gittiğimizde belediyenin her daim kredi kullandığı hesaplar bize kilitlendi. Biz 6 milyon lirayla kurumu devraldık. 21 ayda aldığımız borç toplamda 13.4 milyar TL’dir. 21 ayda ödenen borç toplamda 12.8 milyar TL. Biz borçlandığımız kadar borç ödedik.

“KAMU BANKALARI İSTANBUL’A KAPIYI KAPATTI”

Bütün kamu bankalarına gittiklerini ve sonuç alamadıklarını da ifade eden İmamoğlu, “Kamu bankaları bize kredi vermiyor, kapıyı kapattı, kilitledi, İstanbul’da yoklar. Utanmadan proje paramızı bozdurup borçluya ödediler. Ödenmez, kanun nettir. Bu paramızı bozup borçluya ödediler” dedi.

“SADECE DÖVİZ KURUYLA 12 MİLYAR LİRA EKSTRA BORÇ GELDİ”

“2 milyar euro dış kredi borcu olan bir yönetim devraldık” bilgisini paylaşan İmamoğlu, şunları söyledi;

“Devralıdığımızda döviz kuru 4 liraydı, şimdi 10 lira. Baktığınızda sadece buradaki fark bile bizim sırtımıza 12 milyar lira ekstra borç getirdi. Diyorlar ya borcu çıktı diye. Bu borcun 12 milyar liradan daha fazlası döviz kur farkından geliyor. Birileri diyor ya, ‘Dövizin artışından kime ne, maaşınızı dolarla mı alıyorsunuz…’ İşte buna zararı oluyor. Bizim finansal bütün rakamlarımız bütünüyle şeffaf. İlk defa İstanbullu kendi parasının nereye harcandığını biliyor.”

“SOSYAL YARDIM BÜTÇESİNİ 2,5 KATINA ÇIKARDIK”

“İBB sosyal yardımları düşürdü” iddialarına da yanıt veren İmamoğlu, “Sosyal yardım bütçesini 2,5 katına çıkardık” diyerek şöyle devam etti:

*Sosyal yardımı ve fakirliği konuşmak ağrıma gidiyor ama ne yazık ki İstanbulu fakirleşmiş bir şekilde devraldık. Türkiye’nin ekonomisi iyi değil. 700 milyon lirayı aşan bir bütçeyle İBB’nin ciddi anlamda sosyal yardım bütçesini artırdık. 1,5 milyon haneye ulaştık.

*Her 4 haneden birine dokunmuş olduk. Bize yağmur gibi talep geliyor. Biz şu anda alınan meclis kararı gereği bu zor koşullarda sosyal inceleme yapmak zorundayız.

*Pandemi döneminde bunu hafifletelim dedik. Bu süreçte arayana katkı sunabilelim dedik. Mecliste bu reddedildi. İnsanlara cevap vermekte zorlanıyoruz.

“YARDIM PARASI HALA BLOKAJDA”

Geçen sene toplanan bağış paralarının hala hesaplarda bekletildiğini de paylaşan İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Hala geçen sene bağış kampanyası açıp toplanan paranın bloke edilmesi vicdanen, ahlaken ağırıma gidiyor. 5 milyon liraya yakın para hala hesapta blokajda duruyor.

*Ben sayın bakana ve yetkililere yalvardım. Bloke edilen paraya yazık değil mi? Biz kampanya başlattığımızda Cumhurbaşkanlığı kampanyası başlamamıştı.

*Biz pandemi sürecinde ilçeleri davet ettik. Dedik ki gelin, bu sosyal yardımı beraber tanzim edelim, konuşalım. Bize cevap bile verilmedi. Sadece 14 CHP’li belediyeyle eşleştirip dağıtımı beraber yaptık.

KISITLAMA AÇIKLAMASI

Artan vakalar sonrası tam kapanma çağrısında bulunan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı;

*Dün bilim kurulumuzla sıkı bir toplantı yaptık. Ne yazık ki yapılan test ve vaka sayısı eşit bir şekilde devam ediyor. Bugün itibariyle 48 çalışanımızı kaybettik.

*Alınan tedbirler yetmiyor. Şunu söylemeliyim ki tam kapanmaya ihtiyacımız var. Bilim kurulumuz da 4 hafta tam kapanmaya ihtiyacımız olduğunu söylüyor.

*Bu açıdan bayramı da içerisine alacak şekilde tam kapanmaya ihtiyacımız var. Ayrıca aşı tereddütü duyuyorum sahada. Bu çok yanlış. Tabi yeterlidir yetersizdir bu ayrı bir tartışma. Bu yetkililerin işi. Ama sırası gelenleri aşı olmaya davet ediyorum.

ADAYLIK AÇIKLAMASI

İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı ile ilgili soruya da şu cevabı verdi;

*Ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayıyken, aday olacağım dedim mi, hayır. İlçe başkanıydım, ilçe başkanlığına adayım demedim önerildim. İlçe belediye başkanı adayıyken ön seçim istedim.

*Talebim üzerine ön seçim yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için benden bir şey duydunuz mu hayır. Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu, ittifakımızın Genel Başkanı Sayın Akşener, uygun görmüşler, doğru aday demişler. Ben hiçbir şeye aday olmadım.

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