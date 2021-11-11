El Kaide ve IŞİD’e operasyon

İstanbul’da radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ve IŞİD'e yönelik 11 ilçede düzenlenen operasyonlarda yabancı uyruklu 9 şüpheli yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, radikal terör örgütleri El Kaide/HAD ile IŞİD saflarında bulunan kişilerle irtibatı olan ve örgütsel faaliyetlerde yer alan kişilerin tespitine yönelik yeni bir çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren güvenlik güçleri, İstanbul'da bu sabah 11 ayrı ilçede belirlenen 16 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

ÇOK SAYIDA DİJİTAL MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan baskınlarda iki terör örgütüyle bağlantılı oldukları iddiasıyla 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Gözaltına alınan tamamı yabancı uyruklu 9 şüpheli, sorgulanmak üzere Terörle Mücadele Şubesi’ne götürüldü.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri devam ederken, örgüt üyelerinin Türkiye'deki bağlantıları ve irtibatlı oldukları kişiler araştırılıyor.