Elazığ’da peş peşe korkutan depremler! Son depremler…

Elazığ’ın Maden ilçesinde peş peşe 3.3 ve 3.6 büyüklüklerinde iki deprem meydana geldi.

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AFAD Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 19.58’da Maden ilçesinde 3.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Depremin derinliği 7 kilometre olarak bildirildi. Ardından ilçede saat 20.10’da yerin 6.98 kilometre derinliğinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

İlçede depremler hafif hissedilirken, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı öğrenildi.

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

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