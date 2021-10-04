Elektrik direğine tuvaletini yaptı, hayatını kaybetti

Uşak’ta elektrik direğine tuvaletini yaptığı iddia edilen genç, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

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Bölme Mahallesi'nde bir tarlada meydana geldi. İddialara göre henüz bilinmeyen bir sebepten arkadaşıyla tarlada bulunan S.U. (27), küçük tuvaletinin gelmesi üzerine elektrik direği yakınlarına gitti.

Genç, bilinmeyen bir sebepten o sırada elektrik akımına kapıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi.

Ambulansla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, S.U.’nun arkadaşı M.A. ise ekiplerce gözaltına alındı. İHA