Elektrik zammını protesto ettiler, elektrikleri kesildi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), 1 Temmuz 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere nihai elektrik satış fiyatlarında tüm abone grupları için yüzde 15 oranında artış yaptı. CHP Rize İl Başkanlığı da yapılan zamma tepki göstermek için bugün 15 Temmuz Meydanı'nda basın açıklaması yapacağını duyurdu. Bu duyurunun ardından İl Başkanlığı binasının elektrikleri kesildi.

“ÖDENMEMİŞ FATURAMIZ YOK”

CHP Rize İl Başkanı Saltuk Deniz, parti binasının elektriğinin “fazla elektrik kullandınız” gerekçesi öne sürülerek kesildiğini söyledi. Elektrik zammı ile ilgili basın açıklaması yapacaklarının duyurduktan kısa süre sonra parti il binasının elektriklerinin kesildiğini belirten Deniz, “Bugün ‘elektrik zamlarına hayır' basın açıklaması yapacağımızı duyurmamızın ardından parti binamızın elektrikleri tüm faturalarımızın ödenmiş olmasına karşın fazla elektrik kullandığımız gerekçesiyle kesildi. Yapmış olduğumuz itirazların ardından elektriklerimiz yeniden bağlandı. Susmayacağımızı daha öncede açıklamıştık. Yine söylüyoruz susmayacağız. Pandemi sürecinde elektriğe yapılan haksız zamma karşı çıkıyoruz” dedi.

ELEKTRİKLER AÇIKDI

Saltuk Deniz, elektrik şirketi ile görüşme yaptıktan sonra parti binasının elektrikleri açıldı. Daha sonra yapılan basın açıklamasında ise pandemi sürecinde yaşanan ekonomik sorunlara karşın zam yapılması partililer tarafından eleştirildi.