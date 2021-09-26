Ellerinde bidonlarla çamlıktaki yangını söndürmeye gittiler

Balıkesir'in Bağyüzü Mahallesi yakınlarındaki çamlıkta çıkan yangın, ekipler ve bölge halkının müdahalesi ile kontrol altına alındı.

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Ayvalık ilçesine bağlı kırsal Bağyüzü Mahallesi’ne yaklaşık 50 metre mesafedeki fıstık çamlığında, saat 13.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Orman müdürlüğü ekipleri, yangına 5 arazöz, 2 tanker ve 1 helikopterle müdahale etti. Bölgede tedirginliğe neden olan yangını söndürme çalışmalarına, mahalleli de ellerindeki su bidonlarıyla katıldı. Kontrol altına alınan yangını soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)