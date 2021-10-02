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Ellerinden hiçbir şey gelmedi! Gözyaşları içinde izlediler

Muğla’da Gökova Sakartepe rampasında park halinde bulunan ve yiyecek-içecek satışı yapan minibüs, çıkan yangında tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yayınlanma: 20:53 - 02 Ekim 2021 Güncellenme:
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Sakartepe seyir tepesinde duran araçlara yiyecek-içecek satışı yapan Cumhur Sarı'ya ait olduğu öğrenilen minibüs park halinde iken aniden yanmaya başladı. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi vermesi üzerine olay yerine Büyükşehir Ula İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin hemen ardından Orman Bölge Müdürlüğü arazözü de olay yerine gelirken yapılan müdahale sonrası araç yangını söndürüldü. Yanan aracın hemen alt kısmında bulunan ormanlık alana sıçramadan söndürülen araçta soğutma çalışması yapıldı.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Araç yanarken ekmek teknelerinin yanmasını seyreden aile ise gözyaşlarına hakim olamadı. Araç içinde piknik tüplerinin bulunduğu öğrenilirken, tüplerden birisi yangın esnasında patladığı ortaya çıktı. İHA

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