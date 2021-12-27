Emekli vatandaş dert yandı: Perişanız

İstanbul Kadıköy'deki Göztepe pazarını gezen CHP Milletvekili Gürsel Tekin, vatandaşların ve pazarcıların sorunlarını dinledi. Pazardaki emekli bir vatandaş, "Perişanız, çoluk çocuğumuz da olmasa kaldık ortada" dedi.

Sozcu.com.tr

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CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Kadıköy Bağdat Caddesi'ndeki Göztepe pazarını ziyaret ederek vatandaşların ve pazarcıların geçim sıkıntılarını ve sorunlarını dinledi.

Pazardaki esnaf vatandaşların artık çeyrek lahana aldığını söyledi. Eskiden vatandaşın 4-5 lahana aldığını belirten CHP’li Tekin ise, “Sayın Erdoğan diyor ya Beyaz Türkler. Bizim fıtratımızda insanın beyazı, siyahı, kırmızısı olmaz. İnsan insandır. Ama kendisi kimi kastediyor, kimleri kastediyor.

Özellikle uzun süredir Bağdat Caddesi ve benzer yerleri çok diline dolamış. İşte Bağdat Caddesi'ndeki insanların buna nasıl muhtaç hale geldiğini de görsün burada. Beyaz Türk olarak tarif ettikleri eğer bu ülkeyi talan edenler, paralarını, yetimin hakkını çalanlarsa, evet onlara biz de karşıyız. Kimdir onlar, onları devletin kayıtlarına baktığınızda göreceksiniz” dedi.

‘DÖVİZ DÜŞTÜ, FİYATLARDA DEĞİŞİKLİK OLMADI’

Fiyatların markete göre çok uygun olduğunu ancak pazarcıların da sıkıntılar yaşadığını belirten Tekin, vatandaşların da dertlerini dinledi. Tekin'in fiyatları sorduğu bir vatandaş, “Ne diyelim bizim dememizle bir şey olmuyor ki. Fiyatları dövize bağladılar. Ama döviz düştü fiyatlarda yine bir değişiklik olmadı” diye konuştu.

VATANDAŞ ‘FİYATLAR REZALET’ DİYOR

Pazara alışverişe gelen vatandaş ise, “Fiyatlar rezalet” dedi. Pazarda bir yıl önce yumurtanın 90 kuruş, bugün ise 2 TL olduğunu söyleyen Tekin, “Ey TÜİK, 90 kuruştu, 2 TL. Nasıl hesap yapıyorsun. Bu hesabını bize söyle biz de geçinelim” dedi.

Emekli bir vatandaş da, “Emekli maaşıyla geçiniyoruz. Ne olacak bu halimiz. Perişanız, çoluk çocuğumuz da olmasa kaldık ortada. Asgari ücret yükseldi ama her şeye zam geldi” dedi.

PAZAR ESNAFI DA DERT YANDI

Pazar esnafı ise, “Patlıcan 18-20-15 TL, fasulye 20-25 TL, biber 20-25 TL. Bunu nasıl alıp nasıl satalım. Sabah hale gidiyoruz. Salatalık 15 TL, patlıcan 15 TL, biber 20 TL, havuç 10 TL. Dolar düştü, poşet yine aynı fiyat. Dolar düştü, poşet aynı fiyatta kaldı” ifadelerini kulandı.

“LAHANAYI ÇEYREK ALABİLECEK DURUMA GELMİŞLER”

Pazar ziyareti yapan Gürsel Tekin, “Emekli maaşıyla çalışan, annesinden ve babasından bu bölgede ev kalmış, orada yaşayan insanlar. Tıpkı İstanbul'un Türkiye'nin çeşitli bölgelerindeki gibi insanlar gibi emekli. Burada çok yüksek maliyet var. İstanbul'un çeperlerinde çay 3 TL iken, burada 15 TL'ye çay içiyorlar” şeklinde konuştu. Bağdat Caddesi'nin ötekileştirildiğini savunan Tekin, “Burada insanların nasıl perişanlık çektiğini, sıkıntı içerisinde olduğunu insanlara sorabilirsiniz. Domatesi bile taneyle alabilecek duruma gelmişler. Lahanayı çeyrek alabilecek duruma gelmişler” dedi.

Pazarda ikinci el alışveriş yapıldığını söyleyen bir vatandaş da, “Burası İstanbul'un en zengin semtlerinden biri. Buna rağmen pazarda ikinci el bakıyorsak, durumu düşünün. Son birkaç yıldır durum bu şekilde. Hele Salı Pazarına gidin, pazarın yarısı ikinci el” diye konuştu.

FASULYE VE NOHUT TEZGAHINI GEZDİ

Fasulye ve nohut tezgahını ziyaret eden Tekin, “Fasulyenin 40 TL olacağı kimin aklına gelirdi. Ak Parti'nin sloganı vardı ya: Hayaldi gerçek oldu. Nohut 34 TL. Marketlere göre de yüzde 20 altında. Yoksulun temel gıda maddesidir kuru fasulye ve nohut. Etten vazgeçtik. Mercimek 30 TL” dedi.

“10 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUM EKONOMİYİ SORUYOR” DEDİ

Pazarda alışveriş vatandaşlardan biri de, “Çocuğum 10 yaşında ve ‘anne ekonominin durumu nedir, doların gerçekten çok mu yükseldi, alım gücümüz düştü mü' diye soruyor. 10 yaşındaki kız çocuğu bunu konuşmamalı. Ben burada 3 TL, 5 TL, 10 TL pazarlığını yapmamalıyım. Her gün zam geliyor. Dolar düşmesine rağmen fiyatlar aynı” şeklinde konuştu.

Emekli bir vatandaş da alım gücünün olmadığını, kira verenler için yaşam koşullarının daha zor olduğunu söyledi.

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