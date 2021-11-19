Emekliler, CHP’li vekile dert yandı: Geçinemiyoruz!

Eskişehirliler kahvehanelerde kendisini dinlemeye gelen CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer’e dert yandı. Emekliler, gıdadan enerji giderlerine yapılan zamlara sitem ederken, “Artık geçinemiyoruz! Markete her gidişte fiyatlar artmış oluyor. Maaşlar zaten düşük, dayanacak gücümüz kalmadı” dedi.

Kemal ATLAN

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CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Eskişehir'de farklı semtlerde kahvehanelerde vatandaşların dertlerini dinledi. Vatandaşlar, sıvı yağdan, şekere yapılan zamlardan dert yanarken, artık her şeyi gramla almak zorunda kaldıklarını söyledi.

“GEÇİNEMİYORUZ”

Çakırözer'in dinlediği emekliler, gıda fiyatlarındaki artışa dikkat çekerek, “Markete her gidişte fiyatlar artıyor. Aldığımız maaşlar ortada. Geçinemiyoruz” siteminde bulundu. Başka bir emekli ise, artık torununa verecek harçlık bulamadığından dert yanarak, “Torunum ziyaretime geldiğinde ona verecek harçlık bulamadığım için saklanıyorum. Artık torunlar ziyarete geldiğinde gizlenecek yer arıyoruz. Çünkü torunlarımıza bir lira harçlık verecek durumumuz kalmadı” dedi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Anadolu'nun dört bir yanında milletvekilleri ile vatandaşları dinlediklerini söyleyen Çakırözer, sadece Eskişehir'de değil Türkiye'nin her tarafından vatandaşın zamlar, artan gıda fiyatları ve enerji giderleri karşısında geçinemediğini söyledi. Çakırözer, “Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla Anadolu'nun dört bir yanında emeklilerimizi, emekçilerimizi, çiftçilerimizi, işsizlerimizi, sendika ve sivil toplum örgütlerimizi dinliyoruz. Eskişehir'imizde de, Erzurum'da da, Kayseri'de de tüm kesimler perişan durumda! Özellikle emeklilerimiz için en düşük emekli maaşı asgari ücrete endekslenmeli. Açlık sınırının altında kalan asgari ücret de yaşanılabilir seviyeye çıkartılmalı” ifadelerini kullandı.

“84 MİLYONUN GELECEĞİ İÇİN HEMEN SEÇİM”

İktidarın yanlış politikaları sonrasında dolar ve altın kurunun tarihi zirveleri gördüğünü belirten Çakırözer, Türk lirasının pula döndüğünü söyleyerek, 2002 yılında 1 gram altının 18.64 lira iken 2021'in Kasım ayında 660 liraları gördüğünü ve 1 doların 11 Türk lirası olduğunu ifade etti. Çakırözer, tek adam iktidarının yanlış politikaları sonrasında Türk Lirası’nın pula döndüğünü belirterek, yapılan çalışmalarda halkın yüzde 90'ının Türkiye'nin acil çözülmesi gereken sorunların başında ekonomik kriz, işsizlik ve geçim sıkıntısını gördüğünü dile getirerek şöyle konuştu:

* Sadece 9 ayda kredi kartı harcamaları yüzde 40 artmış. Nüfusun yüzde 75'i borçlu. Mutfaklardaki, ceplerdeki yangından haberdar olmayan Saray iktidarının ise ne zamlar ne de vatandaşın alım gücü umurunda değil. Emekli artık torununa verecek harçlık bulamıyor, markette gidemeyecek duruma geldi. En düşük emekli maaşı asgari ücrete endekslenmeli. açlık sınırının altında kalan asgari ücret yaşanılabilir seviye çıkarılmalı. Emeklinin, emekçinin, memurun, çiftçinin, esnafın, 84 milyonun geleceği için, bu kötü gidişatı durdurmak için hemen seçim.

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