Emekliler isyan etti: Zam yağmurundan delik deşik olduk

İğneden ipliğe yaşanan zamlardan en çok etkilenen kesimin başında emekliler geliyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan emekliler de artık isyan etti. Türkiye Emekli Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, "Bu günlerde zam yağmurlarından kafamız, vücudumuz, cebimiz delik deşik oldu. Hangi vicdana sığar 1500 TL ücreti insanlara reva görmek" dedi.

Kemal ATLAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Yaşanan ekonomik krizden en çok etkilenen emekliler aldıkları maaşların yetmediğini belirterek isyan etti. Emekliler, insanca yaşayacak bir zammın yapılması gerektiğini söyledi.

Türkiye Emekli Derneği Eskişehir Şube Başkanı Arif Duru, yaptığı basın açıklamasında zamlara tepki gösterdi. Zam yağmurlarından delik, deşik olduklarını ifade eden Duru, “Biz emekliler bu zamlar nedeniyle hayatta kalabilme mücadelesi veriyoruz. Açlık sınırından bahsediyoruz. Resmi rakamlarla açlık sınırı 3600 TL. Emekli dul ve yetimlerin maaşı bugün 1500 TL. Hangi vicdana sığar 1500 TL ücreti insanlara reva görmek. Avazımız çıktığı kadar bağırıyoruz. Duyun artık sesimizi. Emekliyi ölüme terk etmeyin” dedi.

GELİR ADALETSİZLİĞİNİ YAŞATMAMALISINIZ

Konuşmasında TÜİK verilerinin de gerçeği yansıtmadığını ifade eden Duru şöyle konuştu:

“Emekli bu ülkeye, sizlere sizlerin bugünlere gelmenize sebep olmuş, yıllarca prim ödemiş, vergi vermiş insanlar. Sizlerin anneleri, babaları, teyzeleri, dayılarıdır. Onlara bu gelir adaletsizliğini yaşatmamalısınız. TÜİK verileri doğru değildir. Bugün açıklanan yıllık enflasyonun yüzde 21 olduğunu kimse doğru olarak iddia edemez. Gerçek enflasyon üzerinden değerlendirilmeli ve emekliye mutlak surette iyileştirme yapılmalıdır. Yine bugünlerde asgari ücret tartışılmakta ve rakamı merak edilmektedir. Her ne olursa olsun ama insanca yaşayacak seviyede olması dileğimizdir. Buna paralel olarak en düşük emekli aylığı ise asgari ücret seviyesinde olmalıdır. Asgari ücret belirlemede ve enekli aylıklarını belirlemede Türkiye Emekli Derneği muhatap alınmalıdır.”

‘GEÇİNEMİYORUZ’

İşçi emeklisi Ali Naki Erdoğan da aldığı emekli maaşının yetmediğini belirterek, “Çocuklar okuyor. Malum kış ayındayız ve harcamalarımız fazla. Yaz aylarına göre elektrik ve doğalgaz faturaları daha yüksek geliyor. İğneden ipliğe gelen zamlar da belimizi büktü. Emekli olmama rağmen mecburen çalışmaya devam ediyorum. Aldığım maaşla geçinemiyoruz. Emekli maaşlarında ciddi bir artış yapılmalı. Emekli olanlar çalışmaya muhtaç olmamalı” dedi.

‘AYNI ÜRÜNÜ ERTESİ GÜN BİLE AYNI FİYATA ALAMIYORUZ’

66yaşındaki emekli Ali Öztürk de emekli olmasına rağmen çalışmak zorunda olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

Emekli, olmama rağmen semt pazarlarında çalışıyorum. Çünkü aldığım maaşla geçinmem mümkün değil. Genel anlamda baktığımızda tüketici olarak bir hayat pahalılığı var. Asgari ücretle geçinen bir vatandaş pazardan 10 liralık armudu almak istediğinde o armudun fiyatı ona 100 lira gibi geliyor. Ancak 10 bin lira maaş alan bir vatandaşa ise o armudun fiyatı 3 liraymış gibi geliyor. Fiyatların gayet normal olduğunu söyleyenler semt pazarlarına giderek veya zincir marketlere giderek fiyatları görsünler. İnsanlar çok zor durumda. Borcu borç ile kapatıp ay sonuna getirmeye çalışanlar var. Marketten bir aldığınız ürünü 1 ay sonra gittiğinde fiyatının mutlaka arttığı ile karşılaşıyorsunuz. Aynı ürünü ertesi gün bile aynı fiyata alamadığınız oluyor. Emekli maaşlarına ciddi anlamda bir düzenleme yapılmalı. Emekli, emekliliğin tadını çıkarmalı.”

İlginizi Çekebilir 11.2 milyon emekliyi unuttular