Emine Bakan davasında 8 yıl sonra karar çıktı

Burdur'un Çavdır ilçesinde, ailesiyle yaşayan yüzde 63 engelli Emine Bakan'ın (17), 21 Ekim 2013'te kaçırılıp, gazinolarda çalıştırılması ve ortadan kaybolmasından 12 gün sonra Denizli'de içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu ölümüyle ilgili 5 sanığın tutuksuz olarak yargılandığı davada karar çıktı.

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Burdur’un Çavdır ilçesinde yaşayan yüzde 63 zihinsel engelli Emine Bakan, 21 Ekim 2013’te babasının yanına gideceğini söyleyerek evden çıktı. Emine’den bir daha da haber alınamadı.

Polis, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Emine Bakan’ın evlenmek vaadiyle Erhan Tunç tarafından kaçırıldığını belirledi. Şakir Bakan (57), kızının Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde bir birahanede tutulduğunu öğrendi. Bakan, Dazkırı’na gitti ancak kızını bulamadı.

KAZADA ÖLDÜĞÜ HABERİ GELDİ

Zihinsel engelli Emine Bakan, kaybolduktan 12 gün sonra Denizli’nin Baklan İlçesi Konak Mahallesi yakınlarında, içinde bulunduğu otomobilin kaza yapması sonucu hayatını kaybetti.

Baba Şakir Bakan ile anne Ayşe Bakan (55), kızları Emine Bakan’ın bir gazinodan başka bir gazinoya Ercan Demirler’in kullandığı otomobille götürüldüğü sırada yaşanan kazada hayatını kaybettiğini öğrendi.

Kazada Ercan Demirler de hafif yaralı kurtuldu. Bakan çifti, yaşadıkları acının ardından cenazeyi teslim alıp, toprağa verdi.

HUKUK MÜCADELESİ BAŞLATTILAR

Evlenmek vaadiyle kızlarının kaçırıldığı, birahanelerde çalıştırıldığını ve gece kulübüne satıldığını iddia eden Bakan çifti, hukuk mücadelesi başlattı. Yapılan araştırmada Erhan Tunç tarafından kaçırılan Emine Bakan’ın Denizli’ye getirilerek sanık Burak A.’nın iş yerinde 3 gün kaldığı, ardından da sanıklar Halil ve Yaşar Gündüz kardeşlere ait gazinoda garson olarak çalıştırıldığı belirlendi.

Emine Bakan’ın Yaşar Gündüz’e ait otomobille başka bir gazinoya Ercan Demirler tarafından götürülürken kazanın yaşandığı tespit edildi. Ercan Demirler’in de gazinoda çalışan personel olduğu ortaya çıktı.

Baklan’da adliye olmadığı için Çal ilçesindeki Asliye Ceza Mahkemesi’nde açılan davada, ailenin kız kaçırma, cinsel istismar ve hürriyetinden yoksun bırakma iddiaları üzerine görevsizlik kararı verildi.

Dava, yeni iddialarla Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı. Emine Bakan’ı kaçırdığı, alıkoyduğu, taksirle ölümü neden oldukları ve çocuğu fuhuşa sürüklediği iddiasıyla Erhan Tunç, Ercan Demirler, Yaşar Gündüz, Halil Gündüz ve Burak A. hakkında dava açıldı.

Sanıkların tutuksuz yargılandığı dava 8 yıl sonra karara bağlandı. Önceki gün görülen davaya, Emine Bakan’ın annesi ve babası ile tutuksuz sanıklar ve avukatlar katıldı.

SAVCI MÜTALASINDA BERAAT İSTEDİ

4. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada savcı verdiği mütalaasında, sanıklar Yaşar Gündüz, Halil Gündüz ve Erhan Tunç hakkında çocuğu fuhuşa teşvik etmek ve yaptırmak suçundan, mahkumiyetlerine yeterli her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden bu suçlardan beraatlerine karar verilmesini istedi.

Savcı, Yaşar ve Halil Gündüz’ün kanunu temsilcisinin bilgisi veya rızası dışında evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesini veya yetkili makamları haberdar etmeyip, yanında tuttuğu gerekçesiyle, Erhan Tunç’un ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan cezalandırılmasını istedi.

Ayrıca sanık Burak A.’nın çocuğun kaçırılması ve alıkonulması suçundan kesin ve inandırıcı delil elde edilememesi nedeniyle beraatini istedi. Savcı, bir diğer sanık Ercan Demirler’in de taksirle ölüme neden olmak ve evi terk eden çocuğu, rızasıyla da olsa, ailesi veya yetkili makamları haberdar etmeksizin yanında tutmak suçundan cezalandırılmasını talep etti.

İNSAN TİCARETİ CEZA TALEBİ YOKTU

Mahkeme heyeti, 21’inci duruşmada kararını açıklayıp, Ercan Demirler’e, taksirle ölüme sebebiyet vermek suçundan 1 yıl 11 ay 10 gün hapis cezası verdi. Bu cezasının da hükmünün açıklanmasının geri bıraktı.

Mahkeme heyeti, Emine Bakan’ın zorla çalıştırıldığı gazinonun sahibi Yaşar Gündüz için ise emsal bir karar verdi. İnsan ticareti suçundan cezalandırma talebi olmamasına rağmen Gündüz’ü, 10 yıl hapis ve 24 bin lira para cezasına çarptırdı.

Bakan’ı gazinolarda çalışmaya zorlayan Erhan Tunç için ise kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan 11 yıl hapis ve 30 bin TL adli para cezasına hükmedildi. Diğer sanıklar Burak A. ile Halil G. ise beraat etti.

Emine Bakan’ın ailesinin ve Eşit Haklar İzleme Derneği’nin avukatı olarak davayı takip eden Aylin Onursev, dava dosyası mütalaasında insan ticareti suçundan cezalandırma talebi olmamasına rağmen emsal karar alınmasının bundan sonraki yargılamalar açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Ayrıca davayı Adana, Antalya, Ankara, Denizli, Diyarbakır, İstanbul Barolarının temsilcileri ve Eşit Hakları İzleme Derneği temsilcisi avukatlar da takip etti. (DHA)