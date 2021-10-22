Emine Erdoğan: Öğretmen eksikliği eğitimin önüne set çekiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Eşi Emine Erdoğan, "Savaşlar, okulun olmaması, kız çocuklarına yapılan ayrımcılık, erken yaşta evlilik ve öğretmen eksikliği birçok sebep eğitimin önüne set çekiyor" dedi.

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Ümraniye Belediyesi, “İşim Var. Okula Gidiyorum.” projesi kapsamında, sosyoekonomik sebeplerle eğitimlerini bırakmış veya ara vermek zorunda kalmış öğrencileri tekrar eğitim hayatına kazandırıyor. Gençler, seçtikleri branşlarda uzmanlaşmaları için çeşitli işletmelere stajyer olarak yerleştiriliyor.

Bu proje yalnızca gençleri mesleki eğitim merkezlerine yönlendirmekle kalmayıp, kendilerini yetiştirecek olan, belgesi olmayan iş yeri sahiplerine de, kalfa, usta ve usta öğreticilik belgesi kazandırıyor.

Psikolog ve eğitimcilerden oluşan proje ekibi, eğitimini yarıda bırakmış olan yüzlerce genci, projeye dâhil etmek için yoğun mesai harcıyor. “İşim Var. Okula Gidiyorum” öğrencileri, haftada 4 gün staj, 1 gün de eğitim görüyor. Ümraniye Belediyesi'nin önemli bir sosyal sorumluluk projesi olan “İşim Var. Okula Gidiyorum” projesinin tanıtımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eşi Emine Erdoğan'ın ve Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın katılımıyla gerçekleşti.

“EĞİTİM, HERKESİ ÇİN TIPKI NEFES GİBİ HAYATİ BİR İHTİYAÇTIR”

Emine Erdoğan şöyle konuştu:

* Eğitim, herkes için tıpkı nefes gibi hayati ve vazgeçilmez bir ihtiyaçtır. İnsanın bireysel gelişimi kendini tanıması ve potansiyelini keşfetmesi ancak eğitimle mümkündür. Öte yandan toplumların yükseldiği bir temeldir. Nüfusun niteliğini belirleyen, eğitimin yaygınlığıdır.

* Ayrıca ülkelerin kalkınmalarında kendilerini ekonomik ve sosyal olarak geliştirmesinde temel faktördür. UNESCO İstatistik Enstitüsü’nün 2018 rakamlarına göre küresel olarak yaklaşık iki yüz elli sekiz milyon çocuk okula maalesef gitmiyor. Oysa 2030 sürdürülebilir kalkınma için belirlenen 17 amacın yerine getirilmesi ancak eğitimle mümkündür.

* Eğitim hakkını kullanamayan her çocuk bu idealden uzaklaşmamız anlamına gelir. Maalesef tüm dünyada eğitimden uzaklaştıran pek çok neden var. Savaşlar, okulun olmaması, kız çocuklarına yapılan ayrımcılık, erken yaşta evlilik ve öğretmen eksikliği birçok sebep eğitimin önüne set çekiyor. Bu sebepleri ortadan kaldırmak için attığımız her adım güzel bir dünyanın habercisidir.” dedi. (İHA)