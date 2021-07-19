Eminönü esnafı bayramın gelişine sevinemedi

Bayram öncesinde her sene vatandaşların uğrak alışveriş noktası olan Eminönü, Kurban Bayramı arifesinde de salgının yansımalarını gördü. Esnaf ürün satamamaktan, vatandaş da alamamaktan şikayet etti. Vatandaşın kendi arasında geçen konuşmalarda sık sık fiyat pahalılığından dert yandığı, yanaştığı tezgahlardaki fiyatları görünce almaktan vazgeçtiği gözlemlendi.

SÖZCÜ Eminönü'ndeki Mısır Çarşısı'nda esnafın ve vatandaşın nabzını tuttu, dertlerini dinledi.

“BAŞKA GİDERLERİNDEN KISARAK BAYRAMLIK ALIYORLAR”

İşlerinin kesat olduğunu söyleyen esnaf Emin Akıncı, vatandaşta alışveriş yapabilecek para olmadığını dile getirdi. Dükkanın masraflarını çıkardıktan sonra kar edebilmesi için alışverişe gelen bir ailenin en az 300-500 TL'lik alışveriş yapması gerektiğini ancak şu an gelenlerin en fazla 50 TL harcadığını aktaran Akıncı, “O da gelirse…” diyerek durumu özetledi. Bayramda köyüne, memleketine gidecek olanların gelip sadece 15 TL'lik lokum aldığını ifade eden Akıncı, “Geçen sene bir kilo ürün alan bu sene yarım kilo alıyor; geçen sene 5 kilo alan, bu sene 2-3 kilo alıyor. Bazıları da başka giderlerinden kısarak bayram için bir şeyler alıyor” dedi.

“YERLİ VATANDAŞ GELİRSE SADECE 15 TL'LİK LOKUM ALABİLİYOR”

İşlerinin kötü gittiğini söyleyen Akıncı, aldıkları yeni ürünlerin yüzde 20-30 daha pahalı olduğunu vurguladı. Akıncı, alışverişe gelenlerin de büyük çoğunluğunu Arap turistlerin ve gurbetçilerin oluşturduğuna dikkat çekti. Yerli turistin İstanbullu vatandaşların alışverişe gelemediğini, gelirse de ancak 15 TL'lik lokum aldığını; pahalı olduğu için çerez bile alamadığını ifade etti.

“NEREDEYSE HİÇ ALIŞVERİŞ YAPAN YOK”

Bir başka esnaf Safiye Açıkgöz de alışveriş için çoğunlukla turistlerin geldiğini, gelen Türklerin de 10-15 TL'lik alışveriş yapabildiğini dile getirdi. Yerli turistten gelen az miktarda parayla da dükkanın döndürülemeyeceğine işaret etti. Önceki dönemlerde gelen yerli turistin, vatandaşların 300-500 TL civarında alışveriş yaptığını anımsatan Açıkgöz, “Şimdi neredeyse hiç alışveriş yapan yok. Çerezin en düşük fiyatlı olanından alıyorlar; pahalı olan çerezden sadece 10 TL'lik istiyorlar. Ürünleri alış fiyatlarımız da fırladı. En kötü üründe 10 TL zam var. Bir ürünü önceden 70 TL'ye alıyorsak şimdi 80 TL'ye alıyoruz. Bu artış durmuyor, her hafta devam ediyor” diye dert yandı.

“İNSANLAR SADECE İHTİYACINI ALIYOR, ÇEREZ LÜKSE KAÇTI”

Zam gelmeyen hiçbir ürün olmadığını söyleyen esnaf Süleyman Kazan, vatandaşların artık sadece ihtiyacı kadar alışveriş yapabildiğini vurguladı. Kazan, “İnsanlar eskiden her şeyden alıyordu şimdi sadece ihtiyacını alabiliyor, çerez artık lükse kaçtı. En çok Arap ve gurbetçi geliyor bir şeyler almaya, yerli turist, vatandaş neredeyse hiç yok. Yerli ancak köyüne giderken kahve ya da yarım kilo lokum alıyor” ifadelerini kullandı.

“BAYRAMA ÖZEL SATIŞ YOK”

Hiç satış olmadığını, bu yüzden tezgah bile kurmadıklarını belirten esnaf Görkem Yavuzer, “Normalde bu zamanda lokum, şeker ve çikolata satışı olması lazımdı ama şimdi hiçbirinde bayrama özel satış yok. Yerli müşteri yok, vakalar tekrar yükselmeye başlayınca turist sayısı da azaldı. Bayramdan sonrayı bekliyoruz… Ürünleri alış fiyatlarımıza neredeyse yüzde 50 zam geldi son bir ayda. Köyden haber alıyoruz; gelecek yeni ürünler daha dalındayken zamlandı” şeklinde konuştu.

“ESKİSİ GİBİ ALIŞVERİŞ YAPAMIYORUZ”

Bir dükkanın önündeki ürünlere bakan ve elinde sadece bir Türk kahvesi poşeti olan Ertan Dinler, “Bir poşet kahve alabildim. Eskisi gibi alamıyoruz. Salgın sürecinde bir sene işsiz kaldım, devletten de 1 TL yardım alamadım” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

“FATURALARI, KİRAYI ÖDEYİNCE PARA BİTİYOR, ANCAK 5-10 KURUŞ EKMEK PARASI KALIYOR”

Emekli Veli Saltak da ekonomik sorunlardan dert yandı, “Kirayı, faturaları ödedikten sonra nasıl alışveriş yapacağım” diye sordu. Eskiden bayram önceleri alışveriş yapabildiğini ancak şu an bunun daha zor olduğunu belirten Saltak, “Beş tane torunum var; oyuncak, yiyecek para istedikleri oluyor, veremiyoruz. Faturaları, kirayı ödeyince para bitiyor, ekmek parası kalırsa 5-10 kuruş o… Başka da kalmıyor. Geçim zorlaştı. Emeklilik de olmasa ne edeceğiz” dedi.

“GEÇEN SENE 250 TL’YE YAPTIĞIM ALIŞVERİŞİ BU SENE 350-400 TL’YE YAPABİLİYORUM”

Geçen seneye göre fiyatların yüzde yüzün üzerinde arttığını söyleyen Nalan Davutoğlu, “Ben haftada iki kere geliyorum buraya, pandemiden önce Türk kahvesinin paketi 55 TL idi şimdi 75 TL. Geçen sene 250 TL'ye aldığım kahvaltılık ürünleri bu sene 350-400 TL'ye alabiliyorum. Kuruyemiş fiyatları zaten aldı başını gitti” diye dert yandı.