Eminönü’nde turist yoğunluğu

Corona tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan 56 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması sürerken öğle saatlerinde Eminönü Sahilinde ve Haliç’te turist yoğunluğu yaşandı.

Güneşli havanın hakim olduğu kısıtlamanın ikinci gününde turistler İstanbul’un tadını çıkardı.

Eminönü-Üsküdar vapur iskelesinde bilet kuyruğu için sıraya giren turistlerin sosyal mesafe kuralını ihlal ettiği görüldü.

Öte yandan, Haliç Metro Köprüsü altında bulunan parkta çok sayıda turistin grup halinde oturduğu ve bazı turistlerin maske takmadığı kameralara yansıdı. DHA

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