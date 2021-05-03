Emniyet’in ‘kayıt’ genelgesi yasal mı?

Söz konusu genelgeyle, eylemlerde cep telefonuyla çekim yasaklandı. İlk müdahale de 1 Mayıs’ta yaşandı. Görüntü alan muhabirlere ülkenin çeşitli yerlerinde polis tarafından müdahale edildi.

Peki bu yasal mı? Bu yasağa neden gerek duyuldu? Vatandaşın haber alma özgürlüğü engellenmiyor mu?

Sözcü TV Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı Alişer Delek soruyor; hukuki boyutunu CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, gazeteciliğe etkisini medya ombudsmanı Faruk Bildirici yanıtlıyor…

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