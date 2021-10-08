Emniyet’te bir intihar daha

İstanbul'da geçen çarşamba günü başına silahla ateş ederek intihar girişiminde bulunan bekçi Furkan Yüksel hayatını kaybetti.

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Olay geçen çarşamba sabah saatlerinde Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi’nde meydana geldi.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli olduğu öğrenilen Furkan Yüksel isimli bekçi Paşa Caddesi üzerinde bulunan ağaçlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Yüksel, buradan da Gaziosmanpaşa’da bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.

Furkan Yüksel yapılan tüm müdahalelere rağmen gece saatlerinde hayatını kaybetti. Yüksel’in cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

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