Emniyette MHP’lileri ayağa kaldıran olay! Emniyet Müdürü açıklama yaptı

Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan’ın gazi olmuş bir polis memuruna alaycı tavırda bulunduğu "Uzun bıyık bırakarak ülkücü milliyetçi olamazsınız. O bıyıkları keseceksin" dediği öne sürüldü. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin danışmanının "Açıklama yapılmalı" çağrısının ardından Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan açıklamada bulundu.

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Trabzon İl Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan'ın terörle mücadele sırasında yaralanarak gazi olmuş bir özel harekatçı polis memuruna hakaretlerde ve alaycı tavırda bulunduğu iddia edildi.

Trabzon Polis Özel Harekat Şube Müdürlüğü Hizmetler Bürosu'nu denetlemeye gelen Emniyet Müdürü Aydoğan'ın gazi polis memuru A.C.'ye “Gazi olmak için bilerek tedavi olmadın, parayı mesleğe tercih ettin” dediği öne sürüldü. Aydoğan'ın ayrıca, “O bıyıklarını kısalt, öyle uzun bıyık bırakarak ülkücü milliyetçi olamazsınız. O bıyıkları keseceksin…” dediği iddia edildi.

BAHÇELİ'NİN DANIŞMANI: AÇIKLAMA YAPILMALI

Emniyette tartışma yaratan olay MHP’nin de gündemine girdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı Yıldıray Çiçek, gazi polis memurunun olayı anlattığı paylaşımı alıntılayarak “Hilal Bıyıklılara” karşı Hüseyin Çelik ruhunu yaşatan mı var? Bir açıklama yapılmalı!” dedi.

EMNİYET MÜDÜRÜ AÇIKLAMA YAPTI

İddialar üzerine Trabzon Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, şu açıklamalarda bulundu:

“Trabzon Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli bir Gazi Polisimiz üzerinden, sosyal medyada bir kısım haksız ve asılsız paylaşımların yapılması, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla, basın açıklaması yapmamı zorunlu kılmıştır. 5 ay kadar önce, 25 Temmuz 2021 tarihinde, beraberimde Emniyet Müdür Yardımcısı ve Özel Harekat Şube Müdür V. olduğu halde, şubeye ilk kez ziyarette bulundum.

Ziyaret sırasında iddia edildiği üzere bir konuşma olmadığı gibi, gazi olduğunu memnuniyetle öğrendiğim personelimizin sağlığıyla, evladımın da doktor olması nedeniyle; hem insani, hem de bir İl Emniyet Müdürü olarak ve sorumluluğum gereği ilgilendim.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

Bu diyalog sırasında olduğu iddia edilen konuşmalar ve beden dili hiç bir şekilde gerçekleşmemiş, bilakis personelimizin durumuna ilgisiz kalmamak ve moral vermek amacıyla, beraberimdeki personelimin de huzurunda iletişimim olmuştur.

Türk Polis Teşkilatına 37 yıldır şerefle hizmet veren, şehit ailelerimiz ve gazilerimizle, her türlü zor günlerinde bir olmanın yanısıra, birlik olmanın, ülkemiz için önemini bilen ve bu anlayışın dini, ahlaki, geleneksel ve silah arkadaşlığı anlayışımın bir gereği olarak yerine getirmekten, her zaman onur duyan bir anlayışla bugünlere geldim.

“SORUŞTURMA TALEP ETTİM”

Bu vesileyle, şahsımla ilgili ve gerçek yanı bulunmayan sosyal medyadaki paylaşım ve yorumları, Türk Polis Teşkilatının onurlu bir mensubu olarak kabul etmem söz konusu değildir. Şahsıma atfedilen ve gerçekle hiçbir ilgisi olmayan sözlerin soruşturularak, gerçeğin ortaya konulması amacıyla soruşturma yapılmasını talep ettim.”

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